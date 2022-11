Se prevé que el total alcance los US$ 15 millones en Estados Unidos y Canadá al término de los siete días de exhibición esta semana, según una persona familiarizada con el asunto. La película se proyectó en casi 700 salas, con ingresos de alrededor de US$ 19,000 por pantalla, el mejor promedio para cualquier película durante el fin de semana, dijo la fuente.

La película, una secuela del éxito del 2019 Knives Out, se proyectó en cines propiedad de AMC Entertainment Holdings Inc., Regal Entertainment Corp. y Cinemark Holdings Inc., los mayores circuitos de Estados Unidos.

Las empresas se han resistido a trabajar con Netflix porque el proveedor de streaming prefiere estrenar sus películas simultáneamente o poco después de que aparezcan en los cines. Una vez que termine la presentación de Glass Onion en los cines, no volverá a estar disponible hasta el 23 de diciembre, cuando aparezca en Netflix.

El analista Eric Handler, de MKM Partners, que sigue los cines, dijo que Netflix “perdió la oportunidad de ganar mucho más dinero” al limitar la proyección de la película a una semana. Calificó el marketing de la compañía de “insuficiente”.

Aun así, predijo que Netflix ofrecerá algunas películas al año en los cines, pero dijo que “el apoyo de marketing será mínimo”.

El director ejecutivo de AMC, Adam Aron, tuiteó el domingo que se sentía alentado por los resultados, diciendo que llevarían a “más de Netflix en el futuro”. Boxoffice Pro había proyectado que Glass Onion recaudaría hasta US$ 15 millones en el fin de semana de cinco días que comenzó el 23 de noviembre.

El resultado fue lo suficientemente bueno para el tercer lugar en un fin de semana lento para los cines de Norteamérica. Pantera Negra: Wakanda por siempre, de Walt Disney Co., ocupó el primer lugar con una recaudación de US$ 64 millones en cinco días, mientras que la película animada de la compañía Mundo extraño obtuvo decepcionantes US$ 18.6 millones, según Comscore Inc.

En la conferencia de resultados del 18 de octubre, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, restó importancia al estreno en salas de Knives Out, calificándolo de “otra forma de crear expectación por la película y crear expectación” antes de su debut en el servicio de streaming.

El plan de Amazon.com Inc. de gastar más de US$ 1,000 millones al año en películas para estrenar en los cines podría estimular a empresas como Netflix y Apple Inc. a hacer lo mismo, según la analista de Bloomberg Intelligence Geetha Ranganathan.

Al mismo tiempo, no está claro si la industria volverá alguna vez a los niveles de ventas anteriores la pandemia, dado el aumento del streaming y la reducción del 40% de las salas de cine, dijo.