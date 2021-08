Las señales que ha enviado el Gobierno de Pedro Castillo aún no son suficientes para calmar la incertidumbre. “Hay muchas cosas por resolver y en la medida en que no queden claras, el tipo de cambio va a seguir presionado hacia arriba y la Bolsa de Valores de Lima (BVL) hacia abajo. Además, la inversión privada permanecerá quieta y el pánico va a continuar”, considera Ignacio Aguirre, presidente de Grupo Independiente, firma que reúne a Independiente SAF y la multi-family office Gamnic.

La posible permanencia de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCRP) calmó brevemente la presión cambiaria, aunque el dólar se mantiene alto pese al ingreso de divisas a la economía producto de las exportaciones de minerales. Mientras tanto, en el frente político, en palabras de Aguirre, se desarrolla “una guerra que es muy probable que gane el centro”, pero cuyo desenlace aún no es claro.

En el mundo de las inversiones, es en los momentos de crisis cuando surgen más oportunidades para obtener mejor rentabilidad. Así, en un escenario de alta incertidumbre donde existe tensión entre una posición más moderada y un gobierno radical, los resultados binarios abren espacio para tomar estrategias en función de lo que los inversionistas crean que puede pasar.

Tres en acciones

Ante la incertidumbre, hay oportunidades en renta variable. La acción de Credicorp hoy tiene un precio de US$ 100 aproximadamente. Según calcula Aguirre, en el escenario de un Gobierno moderado, este podría oscilar entre los US$ 160 y los US$ 170. De otro lado, en un escenario político radical, podría caerse hasta US$ 40 o US$ 30.

“Para quienes piensen que esto último viene, ahora mismo la acción está cara. Pero si consideran que esta guerra política se acabará pronto y ganará el centro, pues hay un upside de 50% o 70% para la acción de Credicorp”, indica.

Una tercera alternativa, indica Aguirre, es comprar opciones en la BVL que le permitan al inversionista ganar pase lo que pase.

“Esta estrategia se llama straddle. Es un tomar derivado que permite ganar en cualquiera de los dos escenarios extremos y solo se pierde si el valor de la acción se queda en el medio”, explica.

Luciana Bonifaz, jefe de Inversiones de Independiente SAF, precisa que la única acción que tiene la capacidad de liquidez para que esta estrategia funcione es la de Credicorp.

“Es la acción más líquida, profunda y que incluso la mueven inversionistas extranjeros en el Perú. Pero debe quedar claro que el straddle es una apuesta a la volatilidad”, asevera.

Inmuebles

No es una tendencia generalizada, sin embargo, ante el riesgo que ha ocasionado el Gobierno de Castillo, hay quienes han optado por vender sus activos inmobiliarios con la finalidad de dejar el Perú y vivir en otro país.

“La gran mayoría de peruanos no se puede ir, sobre todo si tienen un familia y un trabajo aquí. Las opciones para irse a otro país son limitadas. Sin embargo, esto genera oportunidades”, explica Aguirre.

Luciana Bonifaz calcula que ahora mismo existen propietarios que están dispuestos a vender sus departamentos a un precio entre un 40% y hasta 50% más bajo.

“Es una buena opción para los jóvenes que se van a quedar acá y de pronto tienen la opción de comprar el departamento que siempre quisieron con un endeudamiento en soles a tasas de interés bajas”, indica.

Ignacio Aguirre considera que pueden surgir oportunidades en real estate incluso para casas de playa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto aplica para aquellos inversionistas que están convencidos de que el gobierno se va a moderar hacia un centro político.

“Estas son opciones puntales. Pero seguimos pensando que la mayor parte del dinero que uno tiene debe estar invertido en los activos más seguros del mundo, como la renta fija y renta variable de Estados Unidos”, precisa.

Deuda soberana

Los inversionistas de alto patrimonio, comenta Aguirre, podrían tomar una oportunidad con la compra de bonos del gobierno peruano en soles.

“En este caso la apuesta es a que mejore el riesgo país, que no haya una reclasificación hacia abajo por parte de las agencias y que la moneda se revalorice”, precisa el presidente de Grupo Independiente.

En este caso la ganancia es consecuencia de la reducción en el spread de la tasa, que hace que el precio del bono se incremente.