Operadores minoristas ven oportunidad en caída tecnológica Tesla Inc. ha bajado 30% desde su máximo de enero. Wisdom ha aumentado sus participaciones un 15%. Palantir Technologies Inc. ha caído 50%. Wisdom ha incrementado su participación un 40%. Y con el fabricante chino de vehículos eléctricos Nio Inc. que ha perdido 46%, Wisdom ha aumentado su posición un 25%.