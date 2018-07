Operador de centros comerciales MallPlaza no teme a Amazon

Amazon puede ser el hombre del saco para muchas empresas, y los inversionistas en centros comerciales han estado entre los más preocupados; pero MallPlaza no tiene miedo.

El operador de centros comerciales chileno se prepara para realizar una oferta pública inicial este mes, y sus ejecutivos se han mostrado impávidos ante la amenaza que representa el gigante del comercio electrónico en las recientes reuniones con analistas, aduciendo la frecuente adición de nuevos atractivos, como cines, restaurantes de lujo, entretenimiento e incluso hoteles, a sus propiedades.

"Su supervivencia depende de convertirse cada vez más en una opción de paseo de fin de semana que una apuesta puramente minorista", señaló Guillermo Araya de la corredora con sede en Santiago Renta4, quien asistió a una reunión entre ejecutivos de MallPlaza y analistas en Chile.

Un ejecutivo del departamento de comunicaciones de MallPlaza declinó formular comentarios al ser contactado por teléfono. Se espera que las acciones comiencen a negociarse el 27 de julio.

MallPlaza SA, una división de la empresa minorista SACI Falabella, tiene previsto salir a bolsa en Santiago este mes. La compañía anunció en diciembre pasado que los accionistas minoritarios no controladores planeaban vender entre el 10% y el 15% de las acciones existentes. Podrían recaudar entre US$ 500 millones y US$ 750 millones, según informes de prensa. El dinero irá a los vendedores ya que no habrá oferta primaria.

MallPlaza opera en Chile, Perú y Colombia, al igual que su rival Parque Arauco SA.

"Esos son los tres países que se supone que deberían crecer más en Sudamérica, y la empresa no está expuesta a las tormentas en Argentina y Brasil", dijo Araya en una entrevista telefónica. "No ha habido muchas aperturas a bolsa recientemente lo que también aumenta el atractivo de MallPlaza".

Otro punto a favor es que a la gente le gusta invertir en cosas que se pueden ver, como tiendas, según Araya, lo que explica el éxito de la salida a bolsa del minorista Empresas Tricot SA, que recaudó US$ 140 millones hace un año. Las acciones han subido un 24% desde entonces. MallPlaza también proporciona algunas cualidades defensivas como el hecho de que sus arrendatarios firman contratos a largo plazo vinculados a la inflación, sostuvo Araya.

Los márgenes de MallPlaza también se ven muy atractivos y el negocio es estable, con el 90 por ciento de los ingresos a una tasa fija y vinculados a la inflación, señaló Paulina Vargas, analista de BICE Inversiones, quien también se reunió con los ejecutivos.

Sin embargo, "todos los minoristas deben defenderse de Amazon", dijo Vargas. MallPlaza y Parque Arauco acertadamente han estado cambiando su mix hacia más entretenimiento, tiendas de lujo, restaurantes; algunos han llegado incluso a agregar clínicas de salud y escuelas de educación superior.

MallPlaza actualmente opera 21 centros comerciales en Latinoamérica y está construyendo dos más en Colombia. Los ingresos totales en 2017 fueron de alrededor de US$ 430 millones y las ganancias alcanzaron los US$ 340 millones.

Falabella posee el 59% de las acciones y dijo que no planea reducir su participación con la salida a bolsa. BTG Pactual, Banchile y LarrainVial están manejando la venta local mientras que JPMorgan, Morgan Stanley y Goldman Sachs están a cargo de la porción internacional.