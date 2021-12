Open English, que imparte clases de inglés en línea a hispanohablantes, está planeando una oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos el próximo año, según personas con conocimiento del asunto.

La empresa está trabajando con asesores financieros para prepararse para la oferta de acciones, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir información privada.

Open English exploró previamente una fusión con una empresa de cheques en blanco antes de pasar al proceso de OPI, añadieron las fuentes.

La compañía podría convertirse en el último proveedor de tecnología educativa en salir a bolsa después de que la pandemia impulsara la necesidad de herramientas para el aprendizaje a distancia. Empresas como Duolingo Inc., PowerSchool Holdings Inc. y Udemy Inc. han salido a bolsa este año.

Un representante de Open English declinó hacer comentarios sobre los planes de salida a bolsa.

No está claro qué valoración buscaría en una cotización. Los planes de Open English no son definitivos y podrían cambiar.

La empresa registró US$ 77 millones en ingresos en el 2020 y más de un millón de estudiantes matriculados, según informó la compañía en un comunicado. También se ha expandido más allá de Estados Unidos y América Latina hacia Europa y Oriente Medio, según el comunicado.

Cofundada en el 2007 por Andrés Moreno en Caracas, Venezuela, la compañía tiene su sede en Miami y cuenta con oficinas en México, Colombia, Argentina y Brasil.

“En los mercados emergentes, las personas ven el inglés como un trampolín hacia la movilidad social, y Open English es la plataforma que les ayuda a lograr la fluidez, y no solo a aprender vocabulario básico como la mayoría de las aplicaciones casuales”, dijo Moreno, quien también es el director ejecutivo, en un comunicado.

Open English adquirió Next University en el 2015 y se expandió a las clases de formación profesional, como desarrollo web y de software, según un comunicado emitido en ese momento.

Los inversionistas de la startup incluyen Insight Partners, TCV, Redpoint Ventures y Flybridge Capital Partners.