Las ofertas durante la venta anual Prime Day de Amazon.co, Inc. serán más escasas este año, según los comerciantes, debido al aumento de los costos envío, los mayores costos de publicidad y el escaso inventario.

El evento de dos días, que concluye hoy, llegó mientras el mundo lidia con los efectos persistentes de la pandemia. Las interrupciones en la cadena de suministro, incluido el cierre del Canal de Suez a principios de este año y un aumento de los casos de covid-19 que ha obstaculizado la operación de dos de los puertos más activos de China, han elevado los costos y han hecho que los proveedores de Amazon desconfíen de vender demasiado durante una venta que reduce las ganancias.

Muchos dicen que también están reteniendo el inventario en caso de que persistan los retrasos en el envío durante la temporada de compras navideñas.

“Hay una creciente fatiga de ofertas en Amazon”, dijo Peter Darch, quien administra el inventario y la cadena de suministro de Perch, que posee varias marcas que son populares en Amazon. “Estamos siendo un poco más selectivos con las ofertas”.

Los comerciantes de Amazon, que representan el 60% de las ventas en el sitio web, están apostando a que los consumidores, que tienen más efectivo, pasen por alto el hecho de que haya menos ofertas y que de todas formas compren en el evento Prime Day.

Se estima que el gasto en línea en Estados Unidos será de US$ 12,200 millones durante la venta, y que Amazon capturará el 60% de dicho monto, según EMarketer Inc. (el gasto del año pasado fue de US$ 10,400 millones, pero la pandemia retrasó la venta hasta octubre, lo que dificulta las comparaciones).

Como ya es costumbre, los minoristas de la competencia buscan sacar provecho del evento Prime de Amazon y los “Deals for Days” de Walmart Inc. y los “Deal Days” de Target Corp. comenzaron el domingo.