Los inversionistas minoristas hicieron ofertas por un récord de US$ 3 billones por acciones de la oferta pública inicial (IPO) de Ant Group Co Ltd., que será la más grande del mundo, por las apuestas a que crecerá la demanda por servicios financieros en China.

La doble colocación de Ant, que se espera que recaude unos US$ 34,400 millones, está dividida equitativamente entre el mercado STAR de Shanghái y Hong Kong, y supera a la salida a bolsa de Saudi Aramco por US$ 29,400 millones en diciembre del año pasado.

Los inversores, tanto minoristas como institucionales, se apresuraron a comprar acciones de Ant, que opera la mayor plataforma de pagos de China y otros servicios financieros, a pesar de los riesgos de un mayor escrutinio en el país y en el extranjero.

El tramo de Shanghái de la OPI atrajo cerca de 19 billones de yuanes (US$ 2.8 billones) de ofertas de los inversores minoristas, o 872 veces el número de acciones destinadas para ellos, según un documento presentado a la bolsa de valores el jueves.

El tramo de Hong Kong recibió 1.3 billones de dólares hongkoneses (US$ 168,000 millones) en ofertas, o 389 veces el número de acciones que se ofrecieron, dijeron personas con conocimiento del asunto el viernes, las que no quisieron ser menciondas porque la información no es pública todavía.

Los US$ 3 billones de las ofertas de los inversores minoristas, equivalentes al Producto Bruto Interno (PBI) del Reino Unido, tienen como telón de fondo unos mercados globales inestables en vísperas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de la próxima semana y un panorama económico mundial sombrío.

Sin embargo, los inversores en la OPI han dejado de lado las preocupaciones específicas de la empresa y las más amplias del mercado con la esperanza de que Ant continúe beneficiándose de la rápida digitalización de los servicios financieros en China.