El tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá declaró este martes nulo por ilícito el contrato para construir una carretera adjudicado a un consorcio liderado por la compañía brasileña Odebrecht envuelta en un escándalo de corrupción en Colombia.

"Declarar la nulidad absoluta por objeto y causa ilícitos y por haber sido celebrado con abuso y desviación de poder del contrato de concesión 001 del 2010, celebrado entre el entonces Instituto Nacional de Concesiones (INCO), posición contractual que hoy ostenta la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Ruta del Sol S.A.S.", señala el laudo de más de 700 páginas.

La concesión vial Ruta del Sol II, sobre la cual se tomó la determinación, incluye la construcción de unos 600 kilómetros de doble calzada de la carretera que comunica el centro del país con la costa Atlántica, entre las localidades de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar).

Esta decisión se dio luego de cuatro años de que se abriera el caso en el tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y después de dos años desde que se firmara el acuerdo para liquidar el contrato entre la ANI y esa sociedad.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato y los otrosíes, la estatal ANI deberá pagar 211,273 millones de pesos (unos US$ 61,6 millones) a la concesionaria cuyos socios son Odebrecht, Episol de Corficolombiana y CSS Constructores por obras entregadas del segundo tramo del corredor vial.

Esa suma se deberá destinar al pago de las de las deudas con los terceros de buena fe, entre los que están empleados, proveedores y bancos.

De acuerdo con el laudo, el monto a pagar debe salir del fideicomiso, la cuenta en la que se manejaban los recursos para la construcción de las obras y en la que reposaban los dineros de los créditos y aportes de los socios de la Concesionaria Ruta del Sol en el cual hay 187,056 millones de pesos (unos US$ 54.5 millones).

El laudo también ordena “complementariamente” a la ANI pagar al concesionario 24,217 millones de pesos (unos US$ 7 millones) y no los 2.7 billones de pesos (unos US$ 787,5 millones) que reclamaba.

La Fiscalía colombiana informó en julio pasado que ha logrado acuerdos para recuperar cerca de 24,000 millones de pesos (unos US$ 7 millones) correspondientes a sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para conseguir la adjudicación de contratos de infraestructura en el país.

Según datos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 21 de diciembre del 2016, Odebrecht pagó sobornos en Colombia por US$ 11 millones como parte de la millonaria red de corrupción montada en América Latina y África.

Sin embargo, la Fiscalía colombiana calcula en 84,000 millones de pesos (unos US$ 25 millones de hoy) el monto de los sobornos de la constructora en la nación andina.