Se concretó venta. El Ministerio de Justicia anunció -en la víspera- la venta de la central hidroeléctrica Chaglla de propiedad de Odebrecht al consorcio China Three Gorges, la misma que se oficializará a más tardar el fin de semana a través de una resolución ministerial que será emitida por esta cartera.

Fuentes del Ministerio de Justicia explicaron a Gestion.pe que por esta operación será abonado US$ 319 millones 111,757.65 al fideicomiso que asegura el pago de la reparación civil de la constructora por su participación en casos de corrupción tal como lo estipula la Ley N° 30737 (emitida en reemplazo del DU 003).

Este es el monto establecido y aprobado por el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Cómo se llegó a este valor? El análisis del MEF determinó que el valor de la empresa incluyendo sus activos (Empresa de Generación Huallaga SA que administra Chaglla) es de US$ 1,390 millones.

"No obstante, a este valor se dedujo las deudas que contrajo con diversos bancos para financiar la construcción de la infraestructura así como las deudas tributarias y comerciales que sumó US$ 752 millones", afirmaron los especialistas del Minjus.

Tras efectuarse esta operación, el MEF estableció que el valor referencial de la venta es de US$ 638 millones y sobre este monto se determinó que el aporte al fideicomiso para asegurar el pago de la reparación civil será de US$ 319 millones. (Ver cuadro)

(Fuente: MInjus) (Fuente: MInjus) (Fuente: MInjus)

"Tanto Odebrecht como el consorcio chino acordaron la compra en efectivo de Chaglla en US$ 618 millones, pero no acreditaron -en setiembre de este año cuando se presentó la documentación para su aprobación- toda la deuda pendiente, por lo que el MEF se dio el trabajo de analizar y validar esta información con lo que se determinó el valor referencia de venta en US$ 638 millones y bajo este monto -que es lo que interesa al Estado- se fijo cuánto se deberá aportar el fideicomiso: US$ 319 millones. El monto final de la transacción en efectivo podría ser más, pero el valor a depositar al fideicomiso no puede ser menor al establecido y aprobado por el MEF", aseguraron desde el Minjus.

Este es un punto clave, ya que si el vendedor y comprador decidiesen aportar al fideicomiso un monto menor a lo aprobado por el MEF, tendrían que presentar nuevamente la documentación al Ministerio de Justicia, como una nueva operación para su aprobación.

Para concretar esta operación que ya cuenta con la 'luz verde' del Ministerio de Economía y Finanzas; del Ministerio de Energía y Minas y de Electroperú faltaría la emisión de la resolución ministerial que autoriza el aporte al Fideicomiso de Retención y Reparación Civil (FIR) que deberá emitirse -estimaron desde el Ministerio de Justicia- antes del fin de semana.

Con ello saldría la primera venta de un activo de Odebrecht bajo el amparo de la Ley N° 30737 que asegura el pago de la reparación a favor del Estado peruano en casos de corrupción. Esta operación, como se recuerda, se concretó en agosto de 2017. No obstante, se paralizó ante el caso Lava Jato, por lo que -desde el Estado- se dictó los pasos a seguir para asegurar la reparación civil.