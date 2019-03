Odebrecht puede demandar al Estado por Gasoducto Sur, según Procuraduría Ad Hoc

Pese a que Odebrecht ha reconocido el pago de coimas en nuestro país para adjudicarse proyectos y que distintas voces indiquen que el monto de la reparación civil que tendrá que pagar es bajo, la constructora brasileña no ha renunciado a la posibilidad de demandar al Estado peruano ante la Ciadi por anular el contrato del Gasoducto Sur.

Y es que como se recuerda, hace dos años, la constructora -a través de sus subsidiarias Odebrecht Latinvest S.A. y Odebrecht Latin Finance S.A.R.L- planteó una solicitud de demanda de arbitraje contra el Estado en el que argumentaba que se habría afectado su inversión y ocasionaría una expropiación indirecta de sus ganancias.

Al respecto, el procurador Ad Hoc, Jorge Ramírez , indicó que en este momento no hay una demanda puesta por Odebrecht ante el Ciadi . "Información que hemos recibido, del Ministerio de Economía, nos dice que en la actualidad no existe ninguna demanda activa", explicó.

"Lo que hubo fue un procedimiento de trato directo entre Odebrecht y el Estado peruano que ya se venció el plazo y Odebrecht sí podría demandar [al Estado peruano] pero no lo ha hecho. Puede hacerlo", agregó en entrevista a RPP Noticias.

¿Por qué no se acordó con Odebrecht que, además de la reparación civil, renuncie a la posibilidad de demandar al Estado peruano? Según Ramírez la Procuraduría tiene competencias para procesos penales.

"En el caso particular de este acuerdo, quien te dice sobre qué hechos delictivos relacionados a proyectos tienes que medir la reparación civil: es la Fiscalía", subrayó.

"Nosotros no podemos medir la reparación civil sobre un quinto o sexto proyecto si es que la Fiscalía no autoriza que se trata de un reconocimiento de la empresas colaboradora sobre hechos criminales. Solo lo han hecho sobre cuatro proyectos y más allá no podemos ver", insistió.