Odebrecht cerca de acuerdo con Perú y así destrabar venta de Olmos y Chaglla

Después de meses de negociación, la empresa Odebrecht debe firmar esta semana el acuerdo definitivo de cooperación con las autoridades peruanas, señaló el diario Valor Económico de Brasil.

El monto a ser pagado por los actos de corrupción en Perú, uno de los más importantes de la constructora, aún está por ser definido.

Odebrecht reconoció el pago de US$ 29 millones en sobornos. La cooperación de la empresa en Perú es fundamental para el grupo de manera general.

Las razones...

De ello depende la ejecución en la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (Huánuco), una de las principales infraestructuras de generación eléctrica, con 456 megavatios (MW) de potencia.

Durante el año pasado, la empresa Odebrecht Latinvest anunció la transferencia de la hidroeléctrica para un consorcio liderado por la estatal China Three Gorges Corporation (CTG), pero esta transacción dependía de la ecuación de pendientes con Perú.

El negocio fue sellado en US$ 1,400 millones, siendo que US$ 1,200 millones serán usados para retirar deudas con bancos que financiarán la construcción.

También está en venta el proyecto de irrigación de Olmos (Lambayeque). La enajenación de este activo llegó a estar combinada con Brookfield e Suez, en un total de US$ 140 millones, realizado en el año 2016.

Sin embargo, el contrato perdió validez debido al congelamiento de los activos por parte del Ministerio de Justicia de Perú.

Ahora, según lo señalado por Valor Económico, no hay prisas para hallar a nuevos interesados, que tengan propuestas más competitivas.

Buscando acuerdos

El acuerdo con las autoridades también puede acelerar la definición de la situación del gasoducto, cuya concesión fue retirada por el Gobierno a inicios del 2017. El consorcio a cargo de la construcción estaba liderado por Odebrecht, que tenía un 51% de participación, e invirtió unos US$ 2,100 millones.

Perú es el quinto país con el cual la empresa concluirá acuerdos. A la fecha, ya pactó con Panamá (US$ 220 millones en un periodo de doce años); República Dominicana (US$ 184 millones en ocho años), Guatemala (US$ 18 millones); y Ecuador, cuyas cifras de reparación aún no están definidas.

Todavía restan acuerdos con Argentina, Colombia, Venezuela, México y Angola.

Los acuerdos de cooperación son un frente fundamental en el proceso de recuperación operativo y financiero de Odebrecht, que vio reducir su tamaño a un quinto de lo que estaba hace dos años. Así, sus ingresos eran de US$ 17,000 millones en el 2015; y ahora se encuentran en US$ 3,500 millones. Ante la escasez de obras, para este año los ingresos de Odebrecht pueden estar en el rango de los US$ 2,500 millones.