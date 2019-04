Occidental ofrece US$ 57,000 millones para arrebatar Anadarko a Chevron

Las grandes operaciones en la industria petrolera estadounidense se aceleraron hoy con la contraoferta que Occidental Petroleum hizo para adquirir Anadarko Petroleum, compañía que ya había recibido hace dos semanas una oferta de Chevron.

Occidental ofreció US$ 57,000 millones por la compañía, un precio muy superior al que presentó Chevron, que de concretarse se convertiría en la transacción más importante en el sector después de la alcanzada en el 2015 por la que BG Group adquirió Royal Dutch Shell por US$ 61,000 millones.

La oferta de Occidental propone US$ 76 por acción en metálico, mientras que Chevron ofreció US$ 65, precisó el grupo, que dice estudiar la recompra de Anadarko diez años después.

Pero sus primeras tentativas de acercamiento se pospusieron, informó la prensa estadounidense.

Occidental Petroleum no abandonó el proyecto porque "no hay ofertas con oportunidades tan altas", dijo Vicki Hollub, directora ejecutiva del grupo, en el canal de televisión estadounidense CNBC.

En Wall Street, el título de Occidental bajaba 2.45%, a US$ 60.84, en torno a las 15H40 GMT, mientras que el de Anadarko se disparaba 12.28%, a US$ 71.85. Chevron perdía 2.29%, a US$ 119.21.

" Occidental Petroleum adopta una postura hostil hacia Anadarko", dijeron analistas de Mizuho Bank en respuesta a la propuesta del grupo el miércoles, que también remarcaron que "el mercado piensa que la oferta de Chevron es la mejor".

A pesar de que Chevron y Anadarko ya tienen muy avanzadas las negociaciones, el director ejecutivo de Occidental defendió cualquier intento de convencer a los accionistas de Anadarko.

"Desde nuestro primer acercamiento en julio del 2017, hemos participado en intercambios amistosos", dijo Hollub.

Si el enlace entre Chevron y Anadarko finalmente fracasara en favor de Occidental, se espera una ruptura del contrato del 3% entre las dos partes, según la CNBC, lo que equivaldría a entre US$ 1,000 millones y US$ 1,500 millones.