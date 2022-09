ETF controlados por ARK Investment Management LLC han estado acumulando acciones de Nvidia, comprando más de 400,000 en septiembre, según divulgaciones diarias de negociación de la empresa. Los fondos ARK tenían más de 675,000 acciones al 30 de junio, según datos recopilados por Bloomberg.

Las acciones de Nvidia se han desplomado un 55% este año, la mayor caída entre las acciones tecnológicas con valores de mercado de US$ 100,000 millones o más. El crecimiento de las ventas se ha desacelerado en un momento en que las valoraciones de las empresas en rápida expansión se han visto sometidas a una intensa presión en medio de tasas de interés muy altas.

Eso deja las acciones más baratas que el año pasado, cuando su valor de mercado subía hacia US$ 1 billón. Sin embargo, con 32 veces las ganancias proyectadas, todavía tiene un precio superior al promedio de la última década.

Wood ha sido una entusiasta de Nvidia durante mucho tiempo, cuyos procesadores gráficos se utilizan en computadores personales y para tareas informáticas complejas requeridas por la inteligencia artificial. Las acciones de la empresa han sido parte de sus carteras desde que ARK comenzó en el 2014, junto con el fabricante de automóviles eléctricos Tesla Inc.

Aun así, la convicción de ARK ha vacilado en ocasiones. La empresa vendió casi 300,000 acciones de Nvidia el 23 de agosto, el día antes de que el fabricante de chips informara resultados donde su pronóstico de ingresos trimestrales cayó alrededor de US$ 1,000 millones por debajo de la estimación promedio de Wall Street. Representantes de ARK no respondieron a las consultas en busca de comentarios.

La afinidad de Wood hacia Nvidia fue una gran ayuda, ya que las acciones se dispararon de alrededor de US$ 4 a principios del 2014 a más de US$ 330 a fines del 2021, cuando el valor de mercado de Nvidia alcanzó su punto máximo en más de US$ 800,000 millones. Este año, sin embargo, la acción no va bien. Nvidia ha caído un 60% desde un récord del 29 de noviembre, perdiendo alrededor de US$ 500,000 millones en valor de mercado.

Por supuesto, Wood ha sido criticada porque sus carteras han recibido un enorme impacto ya que las condiciones económicas pesan de manera desproporcional sobre las acciones de alto crecimiento y la alta valoración que tiende a favorecer. Su ETF insignia ARK Innovation de US$ 8,000 millones ha caído un 55% este año.

En cuanto a Nvidia, Wall Street viene recortando las estimaciones de ganancias. Las proyecciones de ganancias para el 2023 según los principios de contabilidad generalmente aceptados han caído más del 50% en los últimos tres meses, según datos compilados por Bloomberg.