Nuevo presidente de Sedapal a favor de participación privada

Después que el ministro de Vivienda, Carlos Bruce , anunciara que el Gobierno pediría la renuncia de todo el directorio de Sedapal (Gestión 18.03.2019), el Fonafe designó a Francisco Dumler como presidente de la empresa prestadora de servicios de saneamiento (EPS).

Si bien Dumler es nuevo en este puesto, lo cierto es que es un rostro conocido, pues, entre otros cargos, fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento entre el 2015 y el 2016, durante el Gobierno de Ollanta Humala.

¿Cuáles fueron las propuestas del nuevo presidente de Sedapal referidas al agua y saneamiento durante esos años como ministro? A poco más de un mes frente a la cartera de Vivienda (Gestión 23.11.2015), Dumler anunció que parte de las EPS en el país serían concesionadas a través de iniciativas privadas autosostenibles.

“En lo que son iniciativas privadas, tenemos unas seis o siete para que entren a las EPS que prefiero no decir dónde, pero que ya están ingresadas en la ventanilla de ProInversión y no hay semana en la que no venga un proponente”, precisó en el 2015.

Asimismo, ya en el 2016, indicó que “si un operador (privado) puede hacerlo eficientemente, le da todas las garantías al Estado y puede mejorar el servicio, se evaluará en su oportunidad”, refiriéndose a tres iniciativas privadas presentadas para la comercialización, distribución y facturación de agua en la capital. Sin embargo, en ese momento, descartó que desde su gestión esto signifique la privatización de Sedapal (Gestión 19.02.2016).

Dumler también se ha mostrado a favor del alza de las tarifas de agua en los prestadores para que estos puedan solventar sus inversiones. Hace tres años, señaló que existía hasta un 40% de retraso en las tarifas de Sedapal y que debería incrementarse hasta que se alcance un “precio justo”. De hecho, en el 2016 indicó que la tarifa debía alzarse en 6% a 7% en la EPS de la capital.

Los miembros

Con Dumler a la cabeza, los otros miembros designados en el directorio de Sedapal son: Gustavo Rizo-Patrón Tori, Jaime Alberto Pinto Tabini y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

Como se recuerda, tras el aniego ocurrido en San Juan de Lurigancho, Muñoz indicó hace unos días que la Municipalidad de Lima debería tener un representante en el directorio de Sedapal, propuesta que fue bien recibida por Bruce, quien incluso indicó que la impulsaría.