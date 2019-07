El nuevo poder de las medias, la moda se lleva en los pies

Las medias o calcetines vienen alcanzando un lugar especial en la moda actual, siendo usadas tanto para dar mensajes de personalidad moderna o lúdica con colores brillantes, como en relación con el cuidado de la salud y de mejora del rendimiento en diversas actividades deportivas, afirmó la Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Nueva York.



Así, en Estados Unidos la categoría de medias se valoró en alrededor de US$ 6,000 millones en el 2018, mientras que en el mercado global alcanzó US$ 11,700 millones y se proyecta que superará los US$ 24,000 millones en el 2025.



En un artículo en WWD en diciembre pasado, Marshal Cohen, asesor principal de The NPD Group, señaló: "Denles a los consumidores algo que aún no tengan para que no solo repongan su vestuario, sino que reaccionen al nuevo producto. Si el (nuevo) calcetín me facilita la vida, si es más cómodo, si ayuda mi desempeño en la cancha, ese es el tipo de características que impulsará el crecimiento de una categoría".



Asimismo, Estados Unidos es el importador principal de productos de calcetería con un valor de US$ 2,200 millones en medias en el 2017 de acuerdo al Departamento de Comercio, mientras que en el 2018 este número subió, todavía no se tiene cifra exacta.



Por el momento, China es el proveedor más grande con el 58% del mercado. Sin embargo, con las nuevas leyes impuestas por el gobierno estadounidense, esto puede cambiar.



La ropa de estilo deportivo o athleisure es una categoría cada vez más popular en el mercado de la vestimenta y con un marcado crecimiento. La fuerte tendencia de usar zapatillas de deporte o zapatos muy cómodos en cualquier ocasión, desde vestidos para mujeres hasta trajes para hombres, se viene traduciendo en el deseo de tener calcetines más “de moda”.



Tibi

Por ejemplo, la marca Tibi, que fabrica suéteres en alpaca hace algunos años, tras el Perú Moda en Lima del año pasado comenzó su primera colección denominada las “medias de aeropuerto”. Éstas vienen en diferentes colores vivos y cada uno tiene diferentes códigos de aeropuertos internacionales, como JFK para Nueva York y LHR para Londres.



Fabricadas con una mezcla de 80% de algodón peruano, 17% de elastano y 3% de nylon, se venden a US$ 45 por par en la propia tienda de Tibi en Nueva York, en su sitio web y con un acuerdo exclusivo en la cadena Nordstrom.



Amy Smilovic, fundadora y directora creativa de Tibi afirma que "nuestras medias están hechas con algodón Pima peruano, ya que el color y la calidad son superiores. No se encogen y la solidez del color es notable. Debido al éxito que hemos tenido con nuestras medias de aeropuerto, ampliaremos nuestra oferta de medias”.



Stance

Actualmente están desarrollando calcetines impresos en el Perú, de donde destacan también la rapidez de atención y trato muy profesional. Entre las compañías especializadas en medias, destaca Stance, compañía creada en el 2009 en California, cuyas ventas ya superan los US$ 100 millones anuales.



Comenzaron vendiendo sus medias estampadas en diferentes tiendas de skate y surf, y lograron que personalidades del cine, la música y los deportes usen sus productos, como Will Smith, Jay Z y Dwyane Wade. Sus coloridos diseños incluyen una gran variedad de estampados de franquicias como Star Wars y Marvel Comics, entre otros.



Estas medias tienen diferentes características especiales como diferentes grosores de los tejidos, soporte de la planta del pie, producción sin costura y mezclas textiles patentadas.



Por ejemplo, su mezcla llamada “Butter Blend” tiene 42% de algodón peinado, 24% de micro modal, 19% de poliéster, 11% de azion, 2% de elastano y 2% de nylon. Se vende entre US$ 12 y US$ 18 por par, y es antimicrobios y muy suave. Otras mezclas incluyen una mayoría de poliéster (79%) y otra con un 62% de lana merino, que se vende por US$ 20.



Bombas

Otra de las marcas destacadas es Bombas, basada en Nueva York y creada en el 2013, luego que uno de sus fundadores se enterase que las medias eran el bien más solicitado en los refugios para quienes viven en la calle o homeless.



La promesa de Bombas es que donarán un par de medias por cada par que sus clientes les compren. Este tipo de propuesta tiene muy buena acogida por la responsabilidad social que implica y que permite de esa forma que todo el público participe en esta causa humanitaria.



A nivel de diseño, el gran objetivo de Bombas es la comodidad del usuario, lo que se ha logrado a través de investigación e innovación.



Bombas usa algodón y lana merino de alta calidad como la base de la mayoría de sus mezclas, mientras que ha redefinido la costura sobre los dedos del pie, añadido lengüetas que evitan las ampollas, y mejorado tanto la absorción de humedad como la transpirabilidad de las medias.



En el 2015, tuvieron ingresos de US$ 4.6 millones y en el 2018, sus ingresos ya superaban también los US$ 100 millones. Un paquete de 12 medias para mujer puede costar US$ 145, mientras que el precio promedio de los calcetines varía entre US$ 12 a US$ 20.



Smartwool

Adicionalmente, la marca Smartwool, fundada en 1994 por dos instructores de ski en Colorado notó la necesidad de usar medias con mejores rendimientos.



Para ello, escogieron la lana merino proveniente de Nueva Zelanda debido a sus propiedades innatas de regulación de la temperatura, control de la humedad y control de olores.



La categoría de medias para ski todavía no existía en ese momento, por lo que ellos prácticamente la crearon y siguieron innovando hasta la actualidad con medias cada vez más cómodas y con rendimientos superiores, como el antidesgaste Shred Shield.



Sus calcetines contienen entre 50% y 70% de lana merino, que es combinada principalmente con nylon, elastán y, a veces, con poliéster. La marca Smartwool se vende en más de 5,000 tiendas con precios entre US$ 14.95 a US$ 29.95 por par.



Exportadores peruanos

De acuerdo a lo mencionado, los exportadores peruanos deberían prestar atención a estas marcas nuevas que se pueden convertir, en pocos años, en jugadores claves en el mercado y que ofrecen más que medias, tienen gran distribución y tiendas propias.



Las materias primas peruanas de excelente calidad son la puerta de entrada, pero la innovación constante será lo que permita relaciones comerciales de largo plazo en el dinámico mercado internacional.



Por ejemplo, la “Alpaca Inteligente” o prendas de alpaca con valor agregado llevaría este recurso peruano a otro nivel partiendo de las cualidades únicas que la diferencian.