La Junta General de Accionistas de Petroperú aprobó designar como nuevo presidente de esa empresa a Mario Contreras Ibárcena, en reemplazo de Eduardo Guevara, así como reemplazar a cuatro de sus cinco directores.

Contreras es ingeniero químico de la UNMSM, trabajó más de 20 años en Petroperú, llegando a ocupar la gerencia de operaciones del lote X de Talara. Laboró luego en la petrolera argentina Pérez Companc, y en Skanska del Perú S.A.- Confipetrol Andina S.A.

Nuevos directores

En la misma sesión la Junta de Accionistas aprobó la designación de Hugo Chávez Arévalo, Carlos Palacios Olivera, Juan Pari Choquecota y Luis Zoeger Núñez como nuevos miembros del Directorio de Petroperú.

En el caso de Juan Pari, excongresista del PNP, vale recordar que fue miembro del equipo económico de Pedro Castillo durante la segunda vuelta electoral.

Zoeger Núñez fue presidente de Perupetro durante el Gobierno de Ollanta Humala; Palacios Olivera proviene de Osinergmin; en tanto Chávez Arévalo es actual director regional de Energía y Minas del gobierno regional de Áncash.

Óscar Vera Gargurevich se mantiene como director representante de los trabajadores.

Agenda pendiente

El nuevo directorio de la petrolera estatal asume funciones con por lo menos seis grandes temas pendientes por resolver, pero además, cuando la empresa todavía no recupera el nivel de utilidades que tenía antes de la pandemia (ver vinculada).

Entre esos temas, el principal es que aún debe concluir con las obras de la nueva refinería de Talara (avanzada al 98%) y que se espera empiece a operar en noviembre próximo. Sin embargo, uno de los escollos que debe enfrentar el proyecto, es el perjuicio de S/1,115 millones que ocasiona el retraso en las contrataciones según la Contraloría (Gestión 10.09.2021).

Además, está pendiente que asuma la operación del lote 192 (que demandaría una inversión de US$ 800 millones para elevar su producción a 15,000 barriles día) así como el lote 64.

Otro tema a resolver son las pérdidas que arroja la operación del Oleoducto Norperuano, mantener la operación de la concesión de la distribución de gas natural en el sur, más los encargos del presidente Castillo para asumir operaciones de exploración de hidrocarburos.

Mejora utilidad neta frente al 2020, pero no alcanza nivel prepandemia

Al cierre de junio, la utilidad neta de Petroperú fue de US$ 70.9 millones, frente a la pérdida neta de junio del 2020 (US$ 196.7 millones), debido al mayor valor de inventarios y margen en la comercialización de sus productos (ver tabla).

Así lo refiere el informe de gestión mensual de la empresa al segundo trimestre 2021, que indica que tal recuperación estuvo vinculada a la mejora de los precios internacionales y menores gastos de operación, pese a menores volúmenes de ventas en el mercado interno.

No obstante, respecto a junio del 2019, el ingreso en realización de ventas y compras fue menor en US$ 163 millones (US$ 242 millones versus US$ 405 millones), por menores volúmenes comercializados de derivados. En general, las utilidades netas a junio 2021 fueron menores en 38.4% (US$ 44.2 millones menos) respecto a las alcanzadas a junio 2019 (US$ 115.1 millones).

Además, la empresa había identificado entre los riesgos de ese trimestre los altibajos del tipo de cambio y caída en precios del petróleo y derivados, que podría generar pérdida en valor de inventarios de productos refinados, afectando negativamente los resultados de la empresa.