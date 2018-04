Nuevo botón ayudaría a Visa, Mastercard y AmEx contra PayPal

La industria financiera lo llama "el efecto Nascar": el desorden de los logotipos de pago esparcidos en la página de pago en línea de un minorista como se ve en el costado de un auto de carreras. A menudo, hay botones para cada tarjeta de crédito importante, PayPal y un creciente universo de servicios de gigantes tecnológicos como Google.

Pero, ¿qué pasa si varios grandes actores se unen y ofrecen un botón que funcionaría para la gran mayoría de los consumidores? ¿Podrían comenzar a desprenderse otros iconos?

A principios de esta semana, Visa Inc. y Mastercard Inc., las redes de tarjetas más grandes del mundo, dijeron en una conferencia de la industria que combinarán sus opciones de pago Visa Checkout y Masterpass en un solo botón. Portavoces de American Express Co. y Discover Financial Services dijeron que sus empresas también se unirán al proyecto.

El objetivo, según las redes de tarjetas, es simplificar las compras en línea, dejando que las personas finalicen el proceso con solo unos pocos clics, una experiencia iniciada por PayPal Holdings Inc. Sin embargo, algunos analistas dicen que el esfuerzo coordinado puede aumentar la competencia entre las tarjetas y PayPal, algo visto desde hace tiempo como un riesgo potencial para el crecimiento meteórico de esa empresa.

"Esta es siempre una especie de amenaza inminente para PayPal", dijo Thomas McCrohan, analista de Mizuho Americas después de los primeros anuncios de esta semana.

Un portavoz de PayPal, cuya sede está en San José, California, declinó efectuar comentarios.

Liderazgo de PayPal



El botón todavía se está desarrollando. Mastercard y Visa no comenzarán a trasladar a los consumidores inscritos en Visa Checkout y Masterpass al nuevo programa hasta más adelante este año.

Desde el lanzamiento de Masterpass y Visa Checkout en el 2012 y el 2014, respectivamente, los sistemas han tenido problemas para igualar la popularidad de PayPal. La compañía es ampliamente considerada como el líder estadounidense de billeteras digitales.

Alrededor del 58% de los comerciantes encuestados el año pasado dijo que ya utilizan PayPal, y más comerciantes señalaron que planean hacerlo este año, según un estudio financiado parcialmente por PayPal. Visa Checkout y Masterpass son utilizados por el 26% y el 16% de los comerciantes, respectivamente.

"Ese concepto de un solo botón: la gente piensa en PayPal y Amazon Pay", dijo Raymond Pucci, analista de pagos de Mercator Advisory Group. "La gente realmente no dice ’Ah, sí, Visa y Mastercard’".

Visa y Mastercard aún no han tenido discusiones de precios con los minoristas. Tampoco existe en la actualidad un plan para cambiar la responsabilidad a fin de alentar a los minoristas a adoptar el botón unificado, según ejecutivos sénior de pagos TS Anil de Visa y Jess Turner de Mastercard.

Cuando las redes de tarjetas lanzaron conjuntamente tarjetas con chip en EE.UU., persuadieron a los minoristas a participar forzándolas a asumir el costo de fraude hasta que actualizaran sus terminales.

Las redes también dijeron que esperan trabajar con World Wide Web Consortium, organismo que establece normas para los navegadores de Internet.

El año pasado, la entidad pidió a todos los desarrolladores de navegadores que ayuden a los comerciantes a modernizar las páginas de pago permitiendo que los clientes reutilicen la información de pago almacenada previamente, medida que podría afectar el negocio de PayPal ofreciendo a los comerciantes pago en un clic.

El nuevo sistema se basará en la tecnología token de Visa y Mastercard, que mejora la seguridad en línea al reemplazar parte de la información del titular de la tarjeta con una identificación digital. Eso puede ayudar a minoristas como Netflix Inc. que mantienen registradas las tarjetas de crédito para pagos recurrentes, porque se actualiza automáticamente cuando los clientes reemplazan las tarjetas.

Las compañías de tarjetas todavía están buscando un nombre para su botón. Y "cómo se verá ese botón tampoco se ha decidido aún", dijo Turner.

