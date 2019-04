Nueva York investiga a Facebook por almacenamiento "no autorizado" de contactos de correos

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que está investigando a Facebook Inc por el almacenamiento no autorizado de bases de datos de contactos de correo electrónico de hasta 1.5 millones de usuarios, en el más reciente caso de privacidad que afecta a la compañía estadounidense.

La semana pasada, Facebook dijo que podría haber "cargado sin intención" los contactos de correo electrónico de hasta 1.5 millones de usuarios nuevos desde mayo del 2016, agregando que los "contactos no fueron compartidos con nadie y los estamos borrando".

James dijo en un comunicado que cuando los contactos de los individuos sean tomados en cuenta, "el número total de personas cuya información fue obtenida de manera indebida podría alcanzar los cientos de millones".

Facebook dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que se puso "en contacto con la oficina del fiscal general del estado de Nueva York y estamos respondiendo a sus preguntas sobre este tema".

James dijo que la revelación de la semana pasada fue "la más reciente demostración de que Facebook no toma en serio su rol al proteger nuestra información personal".

"Es hora de que Facebook sea hecha responsable por la manera en que maneja la información personal de sus consumidores" , agregó.

El miércoles, Facebook dijo que apartó US$ 3,000 millones para cubrir un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos por casos sobre privacidad.

La FTC ha estado investigando las revelaciones de que Facebook compartió indebidamente información perteneciente a 87 millones de sus usuarios con la ahora extinta consultora política británica Cambridge Analytica.

La investigación se ha concentrado en si ese caso y otras disputas violaron un acuerdo del 2011 con la agencia para proteger la privacidad de los usuarios.

El valor del acuerdo, que Facebook estimó en US$ 3,000 millones pero dijo podría subir hasta US$ 5,000 millones, redujo las utilidades netas de la compañía en el primer trimestre a US$ 2,430 millones, u 85 centavos por acción.