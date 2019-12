Apple Inc. inició la venta de su nueva computadora de escritorio Mac Pro el martes. La versión completa con costosas opciones puede elevar el valor más allá de US$ 50,000.

La nueva máquina, construida en Austin, Texas, después de que Apple consiguió un alivio arancelario de la administración Trump, comienza en US$ 5,999 con especificaciones que algunos programadores, editores de video y fotógrafos podrían considerar míseras. Con todas las características, el computador cuesta más de US$ 52,000, y eso excluye las ruedas opcionales de US$ 400 para mover fácilmente la máquina por la oficina.

Para algunos usuarios profesionales, el costo del nuevo computador de Apple es un simple rubro de sus negocios. Pero para la mayoría de los consumidores, el precio del Mac Pro es impactante. Como uno de los computadores personales más caros del mundo, algunos usuarios de Apple compararon rápidamente el costo al de un automóvil.

El producto base incluye 256 gigabytes de almacenamiento, bajo para computadores profesionales en el mismo rango de precios. Una opción de 4 terabytes representa un extra de US$ 1,400. Una mejora a 8 terabytes llegará más adelante, según el sitio web de Apple, pero no se ha anunciado el precio.

Para aumentar la memoria RAM del computador de 32 gigabytes a 1,5 terabytes, el adicional es de US$ 25,000, razón principal por la que el precio puede superar los US$ 52,000. Apple dijo que una versión de Mac Pro diseñada para ser utilizada en centros de datos cuesta US$ 500 adicionales y su lanzamiento será más adelante. El Mac Pro no incluye una pantalla. Apple puso a la venta una nueva pantalla Pro Display XDR el martes por US$ 4,999.

Los precios del Mac Pro se fueron aclarando por primera vez en junio cuando la compañía anunció el producto y dijo que un soporte para sostener el nuevo monitor costaría US$ 999 adicionales.

La compañía también dijo el martes que duplicará la oferta de devolución de efectivo de la tarjeta Apple Card en compras de hardware Apple a 6% hasta fin de año.