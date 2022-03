La marca de retail femenino Now, que cuenta con 23 puntos de venta en todo el ámbito nacional, prepara la apertura de tres nuevas tiendas stand alone este año, dos en Lima (posiblemente en San Isidro y Barranco) y otra en Trujillo (en el centro comercial Mall Aventura Plaza), que se suman a las que se abrieron el año pasado en Arequipa, Huancayo y Chiclayo. Además, Now invertirá US$ 70.000 en la ampliación de tres locales comerciales en unos 30 metros cuadrados cada uno.

Esto responde a que la marca busca tener mayor participación en zonas donde la compra online es fuerte, así como mejorar el cubicaje textil y renovar espacios con el formato actual. La proyección de crecimiento en el canal retail al cierre del 2022 respecto al 2019 asciende a 15%.

Las ventas totales crecieron 12% entre el 2019 y el 2021 a partir de un mejor servicio de comercio electrónico, una experiencia de compra sensorial en las tiendas y una atención más rápida. Este año se espera un crecimiento total de 20%.

Para cumplir con los objetivos, Now aumentará su capacidad de producción en 20% a través de la compra de maquinaria nueva y la mejora de procesos de manufactura. “A veces la venta se ve afectada por no tener el abastecimiento correcto para campañas o fechas precisas”, señala Víctor Fernández Carrillo, director de la firma. Debido al incremento de los fletes de China, Now ha reducido sus importaciones de 50% a solo 5%.

El canal online registró durante el 2021 una facturación récord de S/ 3 millones a raíz de la incorporación de promociones y una mejor estrategia omnicanal. La meta es incrementar el monto en 20% este año. En el 2020, a causa de la pandemia, el e-commerce de Now creció en 400% frente al año anterior. La web representa actualmente el 5% de las ventas totales de la marca.

El 70% de los locales comerciales de Now se concentra en Lima. En regiones, la marca tiene presencia en Arequipa, Chiclayo, Huancayo, Trujillo y Piura. El 90% de las tiendas está en centros comerciales. El ticket promedio de compra en Now aumentó de S/ 185 en el 2019 a S/ 210 este año.