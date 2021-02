Multinacional considera que pese a ser este un año complejo, continuarán con la dinámica de lanzamientos de productos. En esa línea continúan su apuesta con Bio Amayu, basado en superfrutos amazónicos, con la que esperan crecer en Estados Unidos y otros países.

¿Qué planes tienen para arrancar este 2021?

Con una marca fuerte como Cifrut, hemos decidido explorar nuevas ocasiones de consumo, que se han ido más hacia el hogar y vimos que hay una oportunidad en gelatinas, categoría en la que hemos ingresado. La ventaja es que está soportada en una marca con presencia importante en el mercado.

¿Por qué elegir esta categoría?

Es un mercado que tiene tiempo, es estable con un consumo de hace muchos años. Nuestro foco es buscar ocasiones de consumo donde creemos que tenemos las marcas para poder incursionar que va de la mano con la propuesta de valor, en este caso Cifrut.

Tras el lanzamiento, ¿qué viene con Cifrut gelatinas?

Estamos con el formato que rinde dos litros, y con dos sabores. Lo que viene es ampliar la gama en los siguientes meses, en sabores y formatos, siempre bajo la filosofía de democratizar el producto.

¿Qué otras categorías exploran?

Tenemos varios planes para este año, pero el potencial es amplio con las marcas del portafolio, está Pulp, por ejemplo. No necesariamente será postres, tenemos que ver qué se consume más, donde haya posibles sinergias, estamos viendo más posibilidad en desayunos.

En general ¿qué tan activos estarán este año en lanzamientos?

Ya en 2020, a nivel global, estuvimos muy activos y lanzamos alrededor de 270, con nuevas categorías en Egipto, Tailanda e Indonesia, por ejemplo, y nuestra dinámica de lanzamientos se va a mantener. Creo que este 2021, aunque será un año complicado, será igual de dinámico, pero tenemos que seguir moviéndonos para generar nuevas oportunidades.

¿Cómo va la campaña de verano?

Toda esta situación (de la pandemia) nos ha impactado y no tenemos una varita mágica para saber qué va pasar. En el Perú hay un tema político, económico, y restricciones que hacen difícil pensar que marzo vendrá bien. Trabajamos fuerte en no desviarnos de nuestros planes, pero es difícil lograrlo. No somos conservadores, pero sí cautelosos evitando generar inventarios exagerados, buscando eficiencias para cuidar la rentabilidad.

¿Cuánto crecerían en esta campaña?, ¿y en el año?

Es difícil pronosticar si vamos a crecer o no. Hay que cuidar la rentabilidad, y esperar que lo logremos con crecimiento y gestión, y si no se da (el crecimiento) compensarlo con una gestión más eficiente pero nunca yéndonos a grandes recortes de estructura.

Categorías

¿Qué categorías vienen funcionando mejor?

Donde seguimos creciendo bien es en carbonatadas, isotónicos, jugos y néctares también han tenido buen desempeño. En el caso del agua, en formatos personales, el consumo sigue siendo menor al año pasado, se pensaría que por ser verano sería una de las principales categorías pero no es así.

¿Van a profundizar alguna en particular este año?

Estamos muy enfocados en productos saludables, algo que genere bienestar y que ayude al sistema inmunológico, hoy más que nunca por el tema de la pandemia, y en el caso de Bio que ahora es Bio Amayu, basado en superfrutos amazónicos, es probable que la ampliemos hacia otros superfrutos. Nuestra meta es desarrollar un portafolio que sea más saludable, genere bienestar y vaya de la mano con la sostenibilidad.

¿Cómo va Bio Amayu en el exterior?

Hemos lanzando en Estados Unidos la línea de aguaje y camu camu que la estamos vendiendo en Amazon. Nuestra idea es consolidar el negocio en Estados Unidos, y hay mercados que valoran mucho estos productos como Europa y Asia, que es el siguiente paso.

¿Ingresarían a supermercados?

Apuntamos llegar al retail, que es un plan en el corto plazo. Por ahora es consolidar la venta online directa con una estrategia digital detrás con influencer.

¿Podrían sumar una nueva marca al portafolio?

Por el momento no.

En cuanto a inversiones, ¿qué vamos a ver este 2021?

Tenemos un comité de Capex donde revisamos todos los años la inversión en lo que es “fierro” (fábricas, líneas, etc), y constantemente hacemos mejoras en las líneas de producción y asegurando capacidad por el crecimiento. Donde estamos poniendo mucho foco es en la transformación digital, vamos a invertir muy fuerte en desarrollos tecnológicos.

¿A qué apuestan en tecnología?

Tenemos que seguir moviéndonos para generar la transformación digital del grupo y establecer nuestra presencia en nuevos canales, como el e-commerce. Ante un canal Horeca que está golpeado, y que puede seguir así, tenemos que apoyarnos en el online, con modelos de venta distinto, de acuerdo a como se dan las situaciones.

MERCADOS

Buenos resultados en Asia, México y Centroamérica

Sobre la expansión de la empresa a través de franquicias, Augusto Bauer comentó que por el momento es complicado seguir abriendo nuevas, dada la situación de crisis a nivel mundial que se vive, pero han continuado trabajando con sus franquiciados. “Estamos con un proyecto en Camerún (Africa) pero por la pandemia se frena, apuntamos a consolidar el crecimiento en las operaciones donde estamos. Por ejemplo, en 2020 hemos tenido muy buenos resultados en Asia, y México, pese a las adversidades, nos está yendo bien, al igual que en Centroamérica”, comentó el ejecutivo.

Sobre el mercado de Venezuela señaló que aún siguen con la bandera peruana en este país, aunque la operación se ha reducido. “Tienes que vivir con una moneda que cada día cambia de valor, pero seguimos vendiendo, estamos en lo poco que hay de supermercados, pero no queremos salir; esperamos el momento que se dé un cambio seremos ganadores, ya que somos una de las pocas empresas que se ha quedado”, mencionó.

Hoja de vida

Profesión: Economista y Administrador de Empresas por la Universidad de Lima y Universidad del Pacífico.

Otros estudios: MBA por Duke University – The Fuqua School of Business