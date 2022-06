La casa de cambio digital Noncash ha pasado de cambiar US$ 5 millones en su primer año de operación, en el 2019, a más de US$ 120 millones en el 2021. Se proyecta superar los US$ 150 millones en el 2022. La meta para el 2024 es tener el 1% del mercado cambiario, que equivale a unos US$ 1,000 millones.

“La pandemia aceleró el proceso de transformación digital y redujo el uso del efectivo”, apunta el fundador de Noncash, Omar Azañedo. Según explica, la compra y venta de dólares es una de las transacciones comerciales que más se lleva a cabo en el Perú, y las personas se han dado cuenta que la digitalización de este proceso permite ahorrar tiempo y dinero, sin necesidad de exponerse a los peligros de la calle.

Además, casi el 60% de las empresas en el Perú factura en dólares, según el BCR, y la mayoría de peruanos sigue considerando al dólar como una reserva de valor. “Los momentos de crisis generan una mayor actividad en el mercado cambiario”, sostiene Azañedo.

Una de las estrategias para lograr el objetivo al 2024 es crear franquicias de Noncash para así operar como una red de casas de cambio digital o fintech. Dos ya están funcionando y otras dos están en proceso de salir al mercado. El objetivo para este año es llegar a diez franquicias.

“No vamos a poder llegar a todo el mercado cambiario porque es muy grande y porque la actividad de compra y venta de dólares se basa en la confianza y la seguridad. Va a ser más rápido si armamos una red que ejerce confianza en su propia cartera de clientes”, precisa Azañedo. De esta forma, las personas pueden sentirse más seguras al cambiar dinero de forma digital con una persona a la que conocen.

La propuesta está dirigida a empresarios que quieran diversificarse y convertirse en un cambista digital. El valor de la franquicia es de US$ 10,000. La ganancia es el spread de lo que se consiga cambiar a los clientes.

Los usuarios de Noncash cambian dinero un par de veces al mes. La plataforma atiende a unas 700 empresas, sobre todo pymes, cuyo ticket promedio es de casi US$ 20.000 mensuales. Estos negocios suelen cambiar su facturación en dólares para pagar sueldos, impuestos y otras obligaciones. Noncash también atiende a más de 10.000 personas naturales, que cambian unos US$ 4.000 al mes.

Azañedo considera que la crisis económica global y local se agravará en el segundo semestre, y que es posible que el dólar sobrepase los S/ 3.80 y se acerque a los S/ 3.90 hacia fin de año. “Ya mucha gente empieza a hablar de escasez y crisis alimentaria. Eso enciende las alarmas de los agentes económicos. La incertidumbre es la principal razón por la que el dólar no retrocede a S/ 3.60”, advierte.