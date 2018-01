Nombre legendario de Hollywood podría interesar a Sony

Kazuo Hirai está listo para ir de compras.



El máximo ejecutivo de Sony Corp. dijo a la presentadora de Bloomberg Television, Emily Chang, que quiere ser parte de la conversación en la reorganización de la propiedad de los estudios de Hollywood.

Hirai ya había tratado de comprar los negocios de cine y televisión de 21st Century Fox Inc., pero finalmente perdió contra Walt Disney Co. Es poco probable que obtenga el otro estudio importante actualmente disponible, Weinstein Co., ya que parece listo para irse a un consorcio encabezado por una antigua miembro del gabinete de Obama, María Contreras-Sweet. Desde luego, no hay ningún indicio de que Sony Pictures (una de cuyas películas recientes es “Jumanji: Bienvenidos a la Jungla”) lo haya intentado siquiera.

Sin embargo, Kaz tenía claro que los banqueros debían ponerlo en marcación rápida para los estudios que estuvieran buscando clientes.



Queremos asegurarnos de que, a medida que estos acuerdos pasen a primer plano, podamos ser parte de esas discusiones, determinar si una adquisición aquí tiene sentido o no, y asegurarnos de seguir siendo un actor importante de la industria en Hollywood.

Y existe una organización que puede estar buscando un comprador este año: Legendary Entertainment.



El multimillonario chino Wang Jianlin se lanzó al mercado cuando su Dalian Wanda Group Co. anunció en enero de 2016 que pagaría US$ 3,500 millones en efectivo por Legendary. Resultó que el entretenimiento es una de las áreas de inversión extranjera donde Pekín no quiere que las compañías chinas bombeen su dinero. Desde entonces, Wanda ha sido castigada por esta y otras transgresiones.

La situación de Wang se complicó aún más por el hecho de que los reguladores no le quieren permitir inyectar Legendary en Wanda Film Holding Co., que cotiza en Shenzhen. Es revelador el hecho de que Wanda Film informó el lunes que una reorganización de sus negocios de cine, drama, producción y distribución y de juegos en línea no incluye a Legendary.



Kaz y Wang deberían haber tenido ya algún tipo de relación, ya que Sony y Dalian Wanda acordaron en septiembre de 2016 colaborar en proyectos cinematográficos en un acuerdo indefinido mediante el cual Wanda ayudaría a la compañía japonesa a conquistar el mercado de China.

Mientras tanto, Legendary, el estudio detrás de películas como “El hombre de Acero”, “Kong: La Isla Calavera” y “Mundo Jurásico”, ha estado reduciendo el número de ejecutivos desde que Wanda lo compró. A Sony, por otro lado, podría venirle bien tener otra máquina de éxitos en su haber. Kaz se vio obligado a asumir una depreciación de 112,000 millones de yenes (US$ 1,000 millones) por la unidad de películas de Sony durante el año fiscal que finalizó en marzo de 2017 debido a los débiles resultados de taquilla (aparentemente, el toque Wanda no fue suficiente).

Todavía no hay señales de que Wang se verá forzado a vender Legendary, o de que quiera hacerlo, pero más allá del posible incumplimiento de las reglas de inversión por parte de Wanda, también parece que al gobierno de China no le agrada mucho su alto perfil y su enfoque derrochador en las negociaciones. Para desviar la atención sobre él y sobre su extenso imperio inmobiliario, y además obtener dinero, una venta de Legendary podría ser lo más conveniente.



Afortunadamente para Wang, Kaz de Sony está preparado.



Agencia Bloomberg