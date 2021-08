Tara Lachapelle

La estrella de “Black Widow”, Scarlett Johansson, le recuerda a Hollywood que hay al menos un grupo que todavía prefiere el cine: los actores a quienes se les prometió un gran pago por la taquilla. Si alguien se mete con eso, es posible que tenga noticias de sus abogados. Para compañías como Walt Disney Co., es el ignorado costo de apostarlo todo al streaming, donde enredados acuerdos de derechos y complicados contratos están provocando una caótica transición.

“Scarlett Johansson demanda a Disney” fue el llamativo titular del jueves. Una marca conocida por evitar hábilmente los escándalos está en disputa con la actual estrella de su mayor franquicia cinematográfica, un hecho casi más atractivo que la propia trama de la superheroína. Pero era solo cuestión de tiempo antes de que, con tácticas como la de Disney, estallara una situación de este tipo, perjudicando el negocio de las salas de cine para atraer a más espectadores a sus aplicaciones de streaming.

La última entrega del Universo Cinematográfico de Marvel, “Black Widow”, llegó tanto a los cines como a la aplicación de streaming Disney+ a principios de este mes, una nueva estrategia de lanzamiento simultáneo que Disney y algunos de sus rivales han estado adoptando mientras la pandemia de COVID-19 merma la asistencia a los cines y aumenta la demanda de streaming. La acción legal de Johansson sostiene que su contrato garantizaba un estreno exclusivo en cines y que una parte considerable de su salario estaba vinculada a las ventas de taquilla, según Wall Street Journal.

La película ha recaudado alrededor de US$158 millones en Estados Unidos y Canadá desde el 9 de julio, aunque aproximadamente la mitad de esas ventas se produjo durante el fin de semana de estreno, según el proveedor de datos The Numbers. A modo de comparación, en 2018, “Pantera Negra” recaudó US$202 millones en su primer fin de semana y US$700 millones en total a nivel nacional. Esos primeros días tras el estreno de un éxito de taquilla son los más importantes y, en lugar de que los fanáticos tuvieran que acudir a los cines para ver “Black Widow”, la compañía ofreció a los suscriptores de Disney+ la comodidad del streaming para ver el filme desde casa por una tarifa de US$30. Es posible que esa decisión le haya significado a Johansson no percibir unos US$50 millones, informó el Journal, citando una fuente no identificada.

Las estrellas cinematográficas del estudio Warner Bros., de AT&T Inc., quedaron igual de consternadas después de que la compañía decidiera poner todas las películas nuevas de este año en HBO Max el mismo día que llegaron a la pantalla grande, comenzando con “Wonder Woman 1984” en el invierno. The New York Times describió una “tensa negociación” que terminó cuando la actriz Gal Gadot y la directora Patty Jenkins recibieron más de US$10 millones cada una para que dieran su consentimiento. La agresiva táctica de streaming de Warner tomó por sorpresa a otros actores y socios de producción, lo que obligó a la firma a emprender otras renegociaciones que finalmente le costarían US$200 millones.

Para las compañías de streaming, esto es, en gran medida, una contrariedad temporal debido al viejo truco de los estudios de cambiar los términos, que se vio impulsado por la pandemia. Los acuerdos futuros estarán mejor estructurados para la era de la televisión por streaming. No obstante, es probable que hubiera sido mejor que Disney cerrara los acuerdos de forma discreta como lo hizo Warner. Ahora corre el riesgo de enojar a los fanáticos de Marvel y Johansson, que está recibiendo gran apoyo de muchos de ellos en las redes sociales por su demanda. Disney debería saber que nunca es buena idea luchar contra un superhéroe.