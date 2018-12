Nissan sigue sin elegir presidente para remplazar a Carlos Ghosn

El consejo de administración del fabricante de automóviles japonés Nissan pospuso designar reemplazante para el presidente a Carlos Ghosn, detenido en Japón desde el 19 de noviembre pasado por fraude fiscal, anunció la empresa.

"El consejo tomó nota de la continuación de las discusiones" del comité de tres miembros encargado de proponer una nombre "y reafirmó sus esfuerzos para informar plenamente a sus socios de la alianza, Renault y Mitsubishi Motors", indicó el comunicado publicado por Nissan.

El grupo automóvil japonés Nissan convocó a su consejo de administración para nombrar a un sustituto a Ghosn.

Un mes después del arresto por ocultación de ingresos del hombre fuerte de la alianza, que está siendo investigado y sigue detenido, la situación entre los dos aliados se degrada, lejos de la unidad que pretenden transmitir.

"No tenemos una fecha exacta en la cabeza. Si la decisión no es adoptada antes de finales de marzo, pienso que esto no es un problema", declaró el presidente ejecutivo de Nissan, Hiroto Saikawa, quien pidió que no se actuara "con precipitación".

Nissan, también inculpado en este caso en tanto que persona moral, recibió una carta de su socio francés reclamando la convocatoria de una asamblea general de accionistas lo antes posible, según una fuente próxima al caso, que confirmó las informaciones del Wall Street Journal (WSJ).

Priorizar la gobernanza

No obstante, según Saikawa, la prioridad del grupo es reforzar la gobernanza del grupo, cuyos defectos fueron revelados por el caso Ghosn.

El presidente de Nissan explicó que crearán un comité especial que hará recomendaciones para la próxima asamblea general.

"Quiero escuchar por delante de todo a nuestro socio Renault, pero al final somos nosotros los responsables de la gestión de Nissan", añadió Saikawa.

"Nuestra compañía se encuentra en estado de shock, pero mi sentimiento es que debemos terminar definitivamente con estas conductas tan graves", defendió Saikawa.

Carlos Ghosn está siendo procesado por haber omitido declarar a las autoridades bursátiles japonesas unos 5,000 millones de yenes (38 millones de euros) de ingresos durante cinco años, del 2010 al 2015.

Además, es sospechoso de haber hecho lo mismo entre el 2015 y 2018 por un monto de 4,000 millones de yenes (31.1 millones de euros). El presidente de Nissan aseguró "estar preparado" para aportar explicaciones al consejo de administración de Renault. La dirección del fabricante francés rechazó esta propuesta la semana pasada, ya que desea que la comunicación se realice únicamente a través de los abogados.

"Riesgos importantes para Renault"

El director general de Renault, Thierry Bolloré, juzgó que la acusación contra Ghosn "crea riesgos importantes para Renault, puesto que es el principal accionista de Nissan, y para la estabilidad de nuestra alianza industrial".

La asamblea general permitiría "hablar de la gobernanza y de otros temas, como personas nombradas por Renault en el consejo de administración de Nissan y en los altos rangos", según el correo enviado por el grupo francés a Nissan.

Renault, que salvó a Nissan de la quiebra, posee el 43.4% del constructor nipón, que por su parte detenta el 15% de su socio francés, pero sin derecho a voto.

A lo largo de los años, los rencores se fueron acumulando en el constructor nipón ante el desequilibrio en la gobernanza del primer grupo automovilístico mundial, que también integra Mitsubishi Motors.

Pero si bien algunos responsables esperaron poder aprovechar la destitución de Ghosn para revisar los términos de la alianza, Nissan y su presidente ejecutivo, Hiroto Saikawa, en la actualidad parecen debilitados, y más aún teniendo en cuenta que el grupo se vio salpicado por un escándalo relacionado con la inspección de vehículos.

"El caso Ghosn" ha sacado a la luz las carencias de la gobernanza del grupo, con una cuestión central, a saber, como fue posible que Nissan no hubiera descubierto o denunciado antes los "actos graves" de los que se acusa a Ghosn.