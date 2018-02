Nissan inyectará US$ 9,500 millones en China para ser una de las tres mayores marcas en el país

Nissan Motor Co planea invertir 60,000 millones de yuanes (US$ 9,500 millones) en China durante los próximos cinco años junto a un socio de una operación conjunta, parte de sus esfuerzos por convertirse en una de las tres principales empresas del mayor mercado automotor del mundo.

Nissan, que por largo tiempo ha sido un actor de segundo nivel en China, y Dongfeng Group dijo el lunes que ambas firmas planean aumentar su volumen de producción a 2.6 millones de vehículos al año para el 2022, un aumento desde los 1.5 millones de unidades del año pasado.

Nissan planea alcanzar su meta concentrándose en los vehículos eléctricos y Venucia, una marca local de bajo costo que la nipona opera en China -dos segmentos del mercado que se espera que vean un aumento de la demanda. También apunta a impulsar sus ventas de vehículos comerciales y camionetas.

El mercado automotor de China ha sido dominado por General Motors Co y Volkswagen AG durante casi dos décadas, con ventas de 4 millones de vehículos el año pasado. Nissan, junto a Toyota Motor Corp, Ford Motor Co, y Honda Motor Co están muy atrás, con algo más de un millón de vehículos cada una.

"Nosotros apuntamos a alejarnos de este grupo de segundo nivel y convertirnos en una de las tres mayores automotrices de China", dijo el jefe de Nissan en China, Jun Seki, en una entrevista con Reuters.

"Necesitamos ponernos totalmente agresivos", dijo Seki. "Si no hacíamos eso, nos quedaríamos muy atrás y no obtendríamos la participación de mercado que podríamos ganar", agregó.

Parte de la estrategia es mantener creciendo la marca Nissan y la marca de lujo Infinity de la firma, dijo Seki.

Nissan y Dongfeng planean aumentar las ventas anuales de la marca Nissan en 500,000 vehículos a 1.6 millones de unidades al año para el 2022. También buscan impulsar las ventas anuales de Infinity en 100,000 coches a unos 150,000 automóviles al año en el mismo período de tiempo.