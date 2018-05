Nissan buscaría mejores términos en posible fusión con Renault

Mientras la japonesa Nissan Motor Co. y la francesa Renault SA discuten formas de fortalecer sus lazos, incluida una posible fusión, Nissan se resiste a una combinación a menos que la compañía gane más influencia en áreas clave, según personas con conocimiento del tema.

Los principales gerentes de Nissan creen que tienen las mejores capacidades de ingeniería y quieren liderar operaciones cruciales como el desarrollo de productos, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas.

El máximo ejecutivo, Hiroto Saikawa, dijo esta semana que quiere que Nissan mantenga cierta autonomía mientras siga cosechando los beneficios de trabajar con Renault.

Si los dos fabricantes de automóviles no pueden ponerse de acuerdo sobre los términos de una fusión, cambiar su acuerdo desigual de participación accionaria –permitiendo que Nissan aumente su participación del 15% en Renault y gane derechos de voto, por ejemplo– podría ser una manera de solidificar su relación a la vez que permite a los japoneses mantener independencia, dijeron las personas.

Renault, que obtuvo menos ganancias y tiene una menor valuación, posee alrededor del 43% de Nissan y puede votar sobre asuntos corporativos.

Las compañías están diseñando el futuro de la alianza de dos décadas y reafirmando los lazos antes de que asuma una nueva generación de administración. Tanto Carlos Ghosn, presidente de Nissan y Renault, como Saikawa tienen 64 años de edad.

Ghosn acordó en febrero permanecer como CEO de Renault durante los próximos cuatro años. Ambos quieren asegurar que las dos compañías, que juntas generan más de US$ 170,000 millones en ingresos anuales, seguirán siendo socias cercanas independientemente de quién esté en la alta dirección.Representantes de Nissan y Renault declinaron formular comentarios.

Saikawa, de Nissan, ha restado importancia públicamente a la necesidad de fusionarse mientras que ha dicho que quiere mantener la alianza intacta. El máximo ejecutivo dijo el jueves que una decisión sobre la alianza se puede tomar dentro de un año.

"La respuesta que buscamos es que debemos garantizar que la autonomía de las compañías se mantendrá de la manera que tenemos ahora", dijo a la prensa después de que Nissan informó sus resultados el 14 de mayo. "Incluso en el futuro, el liderazgo puede cambiar, el mismo patrón de trabajo continuará en un entorno y la pregunta es cómo podemos asegurar ese entorno".

Ninguna de las dos partes quiere ser vista como la que vende a la otra.

Desde el punto de vista de la administración de Renault, la compañía invirtió en Nissan en 1999 y la salvó de la quiebra. La compañía francesa vende menos vehículos en todo el mundo y gana menos, pero a mayores márgenes de beneficio.

Nissan tiene un valor de mercado de alrededor de US$ 43,000 millones e informó alrededor de US$ 5,200 millones en ingresos operativos en el año fiscal más reciente. Esto se compara con Renault, que tiene una capitalización de mercado de US$ 31,000 millones y registró US$ 4,400 millones en ganancias operativas en el 2017.

¿Quién dirige el espectáculo?

Nissan también tiene una gran presencia en EE.UU., el mercado automotor más lucrativo de la industria debido a la popularidad de las camionetas más grandes y caras y los vehículos utilitarios deportivos. Renault no participa en este mercado.

"Hablé sobre la irreversibilidad de la alianza, que significa que tenemos un sistema y el proceso por el cual esta alianza continúa independientemente de quién la lidere", dijo Ghosn en una entrevista el mes pasado. "Tengo que tomar en consideración el hecho de que hay algunas preocupaciones razonables de las personas que me preguntan: ’¿Qué hacemos? ¿Quién designa la alianza?’".