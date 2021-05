Nintendo Co. planea comenzar a ensamblar su nuevo Switch en julio y lanzar la actualización de su consola de videojuegos –que ya tiene cuatro años— en setiembre u octubre, según allegados a la compañía.

La nueva consola, cuyo precio superaría los US$ 299 (S/ 1,150) que cuesta la original, sería anunciada antes de la conferencia de tecnología E3 que comienza el 12 de junio. Así, los desarrolladores podrían mostrar su gama completa de juegos en el evento global, revelaron los informantes que pidieron no ser identificados, ya que los planes aún no son públicos.

Indicaron que la nueva consola se venderá junto con la versión Switch Lite (de US$ 199), y el Switch estándar se eliminará gradualmente con el tiempo.

Los ensambladores comenzarán a enviar el nuevo modelo –cuyo nombre comercial solo lo conoce un puñado de personas dentro de la empresa con sede en Kioto—, en julio próximo y se planea que la producción aumente hasta llegar a su pico en el cuarto trimestre de este año.

Esto es a pesar de la escasez generalizada de los chips semiconductores, que ha afectado el suministro de todo, desde automóviles hasta televisores, audífonos y consolas de juegos, incluido el propio Switch.

Un vocero de Nintendo declinó a comentar sobre el tema.

Nintendo tiene que competir por la atención de los gamers con una nueva generación de consolas presentada por sus rivales Sony Group Corp. (PlayStation 5) y Microsoft Corp. (Xbox Series X) en noviembre pasado.

Dichas máquinas refuerzan la fidelidad visual, la velocidad y el rendimiento de sus predecesoras, y ambas han sufrido por los suministros limitados desde su lanzamiento.

La respuesta del fabricante de Switch será actualizar su consola insignia con una pantalla OLED Samsung de 7 pulgadas y una tarjeta gráfica Nvidia más rápida, lo que la hará capaz de producir una salida de 4K cuando se conecte a un televisor, según informó anteriormente Bloomberg.

Lo que dice Bloomberg Intelligence

“Un Switch actualizado puede ser extremadamente valioso para extender el ciclo de vida de la plataforma. Tanto Sony como Microsoft han tenido éxito con las actualizaciones de mitad de ciclo como un medio para impulsar el crecimiento de sus servicios y, a medida que esto se convierta en un mayor impulsor para Nintendo, sería ventajoso no fragmentar la base de usuarios en diferentes plataformas”, comentó Matthew Kanterman, analista.

Es muy probable que los componentes más caros y el aumento de los costos laborales en China eleven el precio del nuevo Switch. Aunque aún no se conoce el precio minorista final, los proveedores esperan que sus ingresos por unidad puedan aumentar.

Las acciones de Nintendo subieron durante seis días consecutivos antes del jueves, acercándolo a máximos históricos ante la expectativa de un inminente anuncio del nuevo hardware.

Los proveedores confían que pueden cumplir con los pedidos de Nintendo a pesar de la escasez de chips que existe. Sus líneas de producción están mejor preparadas para la posible reorganización de los componentes, y las piezas que utiliza Nintendo están sujetas a menos competencia que las de las consolas más potentes de sus rivales.

Aun así, la habilidad de la compañía para satisfacer la demanda de los consumidores no estará garantizada, ya que la escasez de circuitos integrados de controladores de pantalla y chips Bluetooth ha llevado a que la producción del Switch actual se detenga y arranque varias veces, dijeron las fuentes.

El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, dijo en su conferencia de prensa de resultados financieros a principios de este mes que la demanda del Switch sigue siendo alta y que la compañía no pudo producir tantas unidades como quería.