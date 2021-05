La multinacional Nike confirmó que rompió con el futbolista brasileño Neymar por no cooperar en la investigación de la denuncia de una empleada de la firma que aseguró haber sufrido una agresión sexual por parte del jugador.

Nike confirmó a EFE una información publicada este viernes por el diario estadounidense The Wall Street Journal, que divulgó que la ruptura del contrato de patrocinio con el fabricante de material deportivo en agosto del año pasado se debió a ese motivo.

“Nike puso fin a su relación con el deportista porque él rechazó cooperar en una investigación de buena fe sobre las alegaciones creíbles de mala conducta presentadas por una empleada”, señaló una declaración de la compañía.

Cuando la empresa anunció su ruptura con el atacante del París Saint-Germain no divulgó los motivos de esa decisión.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron en el 2016, cuando el futbolista estaba en Nueva York y la empleada acudió a su habitación de hotel para coordinar eventos y logística. Neymar intentó obligarla a practicarle sexo oral, relata el diario.

La empleada presentó una queja en el 2018 dentro de un foro creado por Nike para permitir que trabajadoras de la firma “compartieran experiencias y preocupaciones”, añadió Nike en su declaración.

La compañía agregó que, aunque estaba dispuesta a investigar el presunto incidente, la denunciante prefirió al principio que no hubiera una indagación, aunque en el 2019 cambió de idea y manifestó su deseo de seguir adelante con la pesquisa.

Según narra el WSJ, Nike contrató en el 2019 los servicios de una firma de abogados para investigar la denuncia y decidió dejar de presentar a Neymar en eventos comerciales mientras durara ese proceso. Pero Neymar rechazó cooperar con los investigadores.

“La investigación no fue concluyente”, señaló Nike, ya que no se encontraron hechos o pruebas determinantes y no puede emitir acusaciones “sin ofrecer hechos que las apoyen”.

Una portavoz de Neymar rechazó al diario de forma tajante esas acusaciones y aseguró que la ruptura del contrato con Nike se debió a motivos comerciales.

Las dos partes mantenían una larga relación contractual, que se inició cuando el brasileño tenía 13 años y ya era una joven promesa en las categorías inferiores del Santos.

El futbolista, de 29 años, ya fue acusado en el 2019 de violación por una modelo brasileña, que afirmó haber sido agredida sexualmente en un hotel de París.

El delantero del PSG aseguró entonces que se trató de una relación consentida. Finalmente, las autoridades brasileñas, país donde se planteó el caso, archivaron esa denuncia.

Por ahora, el futbolista no ha divulgado ninguna reacción a esta información en sus redes sociales o su página web.