La gigante del sector deportivo Nike presentó una demanda en Nueva York contra la plataforma de compras StockX por crear y comercializar certificados de propiedad digital (NFT) basados en los productos de la marca.

Los abogados de la compañía acusaron a StockX, con sede en Estados Unidos, de “acuñar” NFT utilizando las marcas registradas de Nike.

StockX está “vendiendo esos NFT a precios muy inflados a consumidores desprevenidos que creen o es probable que crean que esos ‘activos digitales invertibles’ (como los llama StockX) están, de hecho, autorizados por Nike, cuando no lo están”, dice la demanda, presentada el jueves.

Nike reclama daños y perjuicios y una orden judicial para obligar a StockX a detener las ventas.

Creados hace apenas un año, los NFT (tokens no fungibles) se han convertido cada vez más en un pilar de las casas de subastas y del mercado del arte, donde las obras virtuales han alcanzado precios multimillonarios.

StockX, que compra y revende ropa y productos tecnológicos, se especializa principalmente en subastas de calzados deportivos, que pueden llegar a venderse en cientos de miles de dólares.

Pero ahora también ofrece NFT con versiones digitales de objetos cuya propiedad es rastreable.

Por ejemplo, una imagen del calzado “ KAWS Sacai Nike Blazer Low Blue (Vault NFT) ” está disponible en StockX a US$ 549.

“Cada Vault NFT está respaldado por un elemento físico bajo custodia de StockX”, afirma el sitio web.

“Esto significa que, si compra una edición de Vault NFT, usted es el propietario del bien físico correspondiente que está protegido y almacenado en la bóveda de StockX”.

En su demanda, Nike describe las NFT como una “forma emocionante para que las marcas interactúen con sus consumidores dentro y fuera del ‘metaverso’”.

Sin embargo, “esta nueva frontera se ha convertido rápidamente en un campo de juego virtual para que los infractores pasen por encima de algunas de las marcas comerciales más famosas del mundo y las utilicen sin autorización para comercializar sus productos virtuales y generar ganancias mal habidas”, añadió Nike.

Según el grupo, StockX ya ha vendido más de 550 NFT de la marca Nike.

Las dos empresas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AFP.

En abril, StockX fue valorada en US$ 3,800 millones tras recaudar US$ 255 millones en fondos. La plataforma reportó ingresos de US$ 400 millones en el 2020.