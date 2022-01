Todo problema trae una oportunidad y en el caso de las empresas familiares en el país se presentó una de ellas durante el año pasado.

En diálogo con Gestión.pe el representante de la Asociación de Empresas Familiares del Perú, Enrique Pajuelo, señaló que con el segundo año de la pandemia del COVID-19, estas empresas orientaron su mirada hacia el talento joven dentro de las compañías, denominado “Next Generation” (siguiente generación).

Explica que tradicionalmente en las empresas se habla sobre los fundadores, quienes pueden pasar los 60 años de edad. Sin embargo, mindset digital no está tan desarrollado.

De ese modo, dijo que al ver todo este cambio de digitalización -al que se sumó el trabajo híbrido (trabajo remoto y trabajo físico)- las empresas familiares han mirado a las nuevas generaciones, quienes han venido aportando en esta visión de la modernidad que implica la tecnología.

“En este grupo de talentos hay desde los 20 años hasta los 40 años de edad y ello se debe a que hay familias donde quienes están a cargo tiene entre 70 y 80 años. De cara al 2022, los “Next Generation” tomarán cada vez un rol más protagónico debido a esta etapa de cambios y en donde ahora los jóvenes ya tienen el mindset naturalmente”, sostuvo.

Como en cualquier empresa

Pajuelo aclara que los jóvenes que se encuentran dentro de esta generación no necesariamente ingresan directamente a formar la primera plana en la empresa, sino, deben contar con un componente específico: ser profesionales.

Y es que según indica, las empresas familiares trabajan en la profesionalización de la empresa, para que ésta finalmente sea sostenible y perdure en el tiempo.

“Tratamos de no tener en la empresa al hijo, sobrino, primo, o tío porque son esos parientes, sino, porque son profesionales. Teniendo claro que buscamos la profesionalización, hemos visto que el profesional joven ha participado en los Consejos Directivos para que se de su visión en el camino de la modernización”, sostuvo.

Protocolo familiar

De este modo, dijo que dentro de las empresas figura el “protocolo familiar” en donde se establece la organización de las compañías.

Dependiendo de cada familia empresaria, señala, se establecen diversos criterios como por ejemplo, contar con cinco años de experiencia para entrar a la empresa, en otros casos, contar con un MBA, o en otro casos no piden ni MB ni años de experiencia, solo basta con tener estudios universitarios.

“Es una práctica sana tener algunos requisitos para que puedan ingresar a la empresa. Es como contratar a un gerente de cualquier empresa donde pasa por todo un proceso de selección. No porque es psicólogo y no tiene trabajo ingresa a trabajar en la empresa, no es el caso. La preferencia va por la competencia profesional y esto es parte de estos protocolos”, dijo.

Datos