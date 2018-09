Nexa Resources planea invertir cerca de US$ 1,170 millones en proyectos de Perú y Brasil

La minera Nexa Resources planea invertir unos US$ 1,170 millones en proyectos de cobre y zinc en Perú y Brasil durante cinco años, en el marco de un plan de expansión de la compañía, dijo el viernes a Reuters su gerente general, Ricardo Porta.

El emprendimiento más próximo a desarrollar es Aripuana, una mina de zinc en Brasil que comenzaría a producir en el 2020, afirmó el ejecutivo, quien destacó que la empresa luego contempla la explotación de proyectos peruanos como Shalipayco, Magistral y Pukaqaqa.

"Tenemos entre Brasil y Perú siete proyectos. Lo más temprano es Aripuana, en la que estamos en la fase final de ingeniería, en un 95%. Esperamos lograr la aprobación final del proyecto en los próximos meses", refirió Porta en una entrevista durante el foro Expomina.

Aripuana implica una inversión estimada de unos US$ 354 millones, dijo el ejecutivo.

Nexa Resources opera en Perú las minas polimetálicas Milpo, Atacocha y El Provenir, además de la refinería de zinc Cajamarquilla. En Brasil opera hasta cinco unidades.

Porta dijo que en Perú, el proyecto de zinc de Shalipayco sería el primero en ser desarrollado, a partir de 2021. "Estamos en la factibilidad de Shalipayco, después vendría Magistral (cobre) que está en fase de prefactibilidad y cuyo plan es producir desde el 2022", dijo Porta. "Pukaqaqa (cobre) seguiría la secuencia en el 2023".

La inversión en Perú ascendería a unos US$ 816 millones - incluyendo algunos proyectos menores - de los cuales unos US$ 555 millones corresponderían a operaciones de cobre y otros US$ 216 millones a zinc, afirmó.

Respecto al zinc, la explotación más importante de la compañía, el ejecutivo dijo que el plan es mantener la producción en alrededor de 600,000 toneladas equivalentes. Un 65% del total corresponde a sus operaciones en Perú, remarcó.

La producción de zinc en Perú alcanzó las 185,300 toneladas en el primer semestre, por debajo del nivel del año pasado debido a una menor performance en Cerro Lindo. "La producción en esta mina cayó porque estamos en pleno desarrollo de frentes de minados y esperamos un mejor segundo semestre", manifestó el ejecutivo.

Porta dijo que la prioridad de la firma es desarrollar los proyectos y elevar sus reservas, que están creciendo alrededor de un 5% anual. Con ello se busca extender la vida útil de Cero Lindo, que vence en 12 años