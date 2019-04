Netflix pierde US$ 8,000 millones en valor de mercado por Disney+

Netflix Inc. perdió hasta US$ 8,000 millones en capitalización de mercado en unos pocos minutos de negociación tras la noticia del lanzamiento del próximo -y más barato- servicio de streaming de su rival Walt Disney Co.

Disney dio a conocer los detalles del servicio el jueves después del cierre, informando que lo lanzaría el 12 de noviembre a un precio de US$ 7 mensual o US$ 70 al año. La noticia debilita a Netflix, cuyo plan más popular en EE.UU. cuesta aproximadamente US$11 al mes.

Las acciones de Netflix cayeron hasta un 5% a US$ 349.36 poco después de la apertura en Nueva York el viernes, lo que hundió su mercado a US$ 152,500 millones.

Los analistas han sido optimistas en cuanto al aumento de los precios de suscripción de Netflix, que no han afectado seriamente a su sólida base de 60 millones de clientes en EE.UU. Sin embargo, la compañía rara vez ha enfrentado un desafío como el de Disney, que está dispuesto a perder dinero durante años en Disney+ a medida que avanza para ganar cuota de mercado.

Disney fue por el camino opuesto. Sus acciones repuntaron a un nivel récord, agregando hasta US$ 25,000 millones en valor de mercado, para un total de alrededor de US$ 235,000 millones.

El gigante del entretenimiento presentó Disney+ en un escenario utilizado en la filmación de la película original de "Mary Poppins", con una presentación del producto en línea al estilo de Apple.

El servicio vivirá o morirá en función de su contenido, y ahí es donde Disney hizo una gran declaración. Disney+ contará con un arsenal de programación amigable para los niños, que incluye 13 películas animadas clásicas, 21 largometrajes de Pixar, series originales y material de sus franquicias Marvel y Star Wars.