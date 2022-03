Falta un nombre llamativo en el fuerte repunte de las acciones tecnológicas de gran capitalización: Netflix Inc. En la última semana del primer trimestre, las acciones del gigante del streaming se encaminan a su mayor caída trimestral desde 2012, alrededor de un 38%. Eso convierte a Netflix en uno de los mayores perdedores en el índice Nasdaq 100, en un momento en que Apple Inc., Amazon.com Inc. y Alphabet Inc. están a punto de borrar sus pérdidas de 2022 después de un repunte en las últimas dos semanas.

Al igual que con Meta Platforms Inc. , propietaria de Facebook, otra empresa de alto vuelo que cayó, gran parte del bajo rendimiento de Netflix se puede atribuir a una perspectiva de crecimiento decepcionante, lo que hizo que las acciones cayeran casi un 30% en los cuatro días posteriores al anuncio de sus resultados trimestrales en enero. Incluso después de la caída, las acciones de Netflix siguen siendo más caras que las de sus pares.

Las acciones de Netflix subieron 1.25% el lunes, llegando a los US$ 378.51.

“Ahora hay más enfoque en los fundamentos, lo que significa que Netflix no está viendo el impulso que está experimentando el resto de las grandes tecnológicas”, dijo David Klink, analista senior de acciones de Huntington Private Bank.

“Los inversionistas quieren más claridad sobre su estrategia, y puede ser un desafío para la empresa recuperar su base de crecimiento en los próximos trimestres”, agregó.

Una rotación generalizada desde activos espumantes a fines del año pasado también hizo que los inversores huyeran de lo que alguna vez se consideró un favorito de la era de la pandemia y una de las acciones con mejor desempeño de las últimas dos décadas. Ha ganado más de 34,000% desde la oferta pública inicial de acciones de la empresa en 2002, lo que equivale a un 34% anual. Eso supera con creces a Microsoft Corp. durante el mismo período, pero va a la zaga de Apple.

Netflix sufrió un revés el domingo en su esfuerzo por reforzar su prestigio entre los espectadores: Apple se convirtió en el primer servicio de transmisión en ganar el Oscar a la mejor película con “Coda”. “El poder del perro” de Netflix había sido visto como un fuerte contendiente.

La caída del precio de las acciones ha abaratado a Netflix con respecto a sus propias marcas, pero no frente a otras grandes acciones tecnológicas. Ahora se vende por más de 30 veces las ganancias estimadas, en comparación con un múltiplo de 25 para el Nasdaq 100, de 27 para Apple y casi 22 de Alphabet. Meta es el más barato del grupo, con menos de 16 veces las ganancias.

Aun así, la caída ha sido suficiente para hacer que un analista no muy optimista sobre la acción se dé cuenta.

El analista de Wedbush, Michael Pachter, mejoró este mes su perspectiva sobre las acciones a una calificación equivalente a “mantener” desde “vender”, un movimiento que comparó con un infierno congelado en un informe que publicó el 9 de marzo. Tenía una recomendación de “desempeño inferior” para Netflix desde el 2011.

“Si bien no anticipamos una apreciación significativa del precio de las acciones en el corto plazo, la ventaja de ser el primero en moverse y la gran base de suscriptores de Netflix le brindan a la compañía una ventaja competitiva casi insuperable sobre sus pares de transmisión”, escribió Pachter.