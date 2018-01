Netflix: ¿Cuánto perdió la compañía tras las denuncias de acoso sexual de Kevin Spacey?

El escándalo de violencia sexual que envolvió a Kevin Spacey el año pasado no solo evidenció los abusos de Hollywood, sino que le costó un buen dolor de cabeza a Netflix.

La compañía de streaming reportó el martes un costo "inesperado" de US$ 39 millones por contenido "con el que no hemos decidido continuar".

Según CNN Money y The Financial Times, tal contenido sería House Of Cards y Gore, ambas con Spacey como protagonista, y ambas canceladas tras revelarse las denuncias contra el actor.

Los dos Oscars que ganó Spacey no le sirvieron de nada cuando una serie de denuncias de acoso sexual lo pusieron en el ojo de la tormenta.

Anthony Rapp (Star Trek: Discovery) reveló en octubre que Spacey intentó sobrepasarse con él en una fiesta de 1986. El detalle es que Rapp entonces tenía solo 14 años.

Spacey ensayó una disculpa que muchos calificaron como errática y se derrumbó el castillo de naipes que había construido.

En 2013, Netflix estrenó House Of Cards. Fue su primera gran apuesta con contenido original. Contrataron a veteranos como David Fincher para dirigir la serie, y a Kevin Spacey y Robin Wright para protagonizarla.

Cinco temporadas después, Netflix la canceló por el caso Spacey. Según CNN, el cierre de la serie ya estaba en los planes. En todo caso, el escándalo solo aceleró el proceso.

Algunos trabajadores que participaron en la producción de House Of Cards calificaron de "tóxico" el clima laboral que creó Spacey.