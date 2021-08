Netflix Inc. entrará al terreno de los juegos, pero por ahora, comenzará con algo pequeño. Hace unos días, en una llamada con inversionistas, el líder del streaming atenuó las expectativas sobre su movimiento planificado hacia el entretenimiento interactivo.

La gerencia señaló que comenzará modestamente con juegos desarrollados para teléfonos, de modo que le permita experimentar y aprender sobre la categoría.

Por años, Netflix ha mostrado públicamente su preocupación sobre cómo los videojuegos le van ganando terreno al tiempo de pantalla. Su preocupación es legítima, y será cada vez más frecuente.

Según una encuesta de Deloitte, la Generación Z clasificó los videojuegos como su actividad de entretenimiento favorita, muy por encima de escuchar música, publicar en las redes sociales y mirar televisión.

Pero mientras Netflix entra con timidez al mundo de los juegos, sus competidores van a lo grande. Compañías como Microsoft Corp., Tencent Holdings Ltd. y Electronic Arts Inc. han adquirido estudios de videojuegos, en apuesta por lo que la firma de investigación Newzoo proyecta será una oportunidad de mercado de casi US$ 220,000 millones para 2024.

Todo esto significa que el enfoque actual de Netflix podría dejarlo fuera de la carrera de los videojuegos. Así que aquí hay una propuesta sobre cómo podría dar un gran giro a esta situación: adquiriendo CD Projekt SA, el asediado fabricante de juegos detrás de Cyberpunk 2077 y una de las empresas más grandes de Polonia.

El plan no es tan descabellado como parece. En repetidas ocasiones, los ejecutivos de Netflix han dicho que la compañía estaría abierta a adquisiciones que puedan mejorar sus perspectivas de crecimiento. Y si Netflix sigue su propio libro de jugadas, eventualmente tendrá que voltear la mirada hacia el contenido original y desarrollar sus propias capacidades internas para crear juegos. ¿Por qué no poner en marcha ese esfuerzo ahora?

CD Projekt ha tenido un año difícil. Las acciones de la compañía han caído más de 50% desde el decepcionante lanzamiento de Cyberpunk en diciembre, lo que significa que un comprador podría tener una rara oportunidad de adquirir un activo de alta calidad con un descuento.

A pesar de sus recientes errores, CD Projekt sigue siendo uno de los pocos desarrolladores de clase mundial. Su capacidad para crear juegos con historias y personajes asombrosos, junto con imágenes increíbles y mundos inmersivos, no tiene rival. Muchos críticos consideran que The Witcher 3: Wild Hunt es uno de los mejores juegos de todos los tiempos.

CD Projekt podría estar preparado para un regreso. Otros títulos de la industria, como No Man’s Sky, han podido recuperarse de inicios plagados de errores al parchear juegos y agregar más contenido.

Lo mismo podría suceder con Cyberpunk. De hecho, el principal problema del juego era intentar que su ambiciosa visión funcionara en un hardware sencillo. Cyberpunk, en general, estaba bien en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X; fueron las consolas más antiguas las que demostraron ser un desafío. Ahora, con la base técnica para su último motor de juegos construido, el desarrollo de los juegos futuros de CD Projekt probablemente resultará mucho más fácil.

Ya existe una clara evidencia de que el negocio principal de Netflix y el trabajo de CD Projekt pueden ser una combinación potente. El éxito de la franquicia Witcher, que ha vendido más de 50 millones de copias, fue fundamental para convertirla en una de las series de mayor éxito de Netflix. También creó un ciclo de retroalimentación positiva con la audiencia del programa, lo que generó más ventas de juegos.

Netflix, con una capitalización de mercado de casi US$ 230,000 millones, ciertamente tiene el dinero para hacer grandes apuestas en los juegos.

El valor de mercado actual de CD Projekt es de aproximadamente US$ 4,700 millones. Incluso si Netflix ofreciera una prima de 40%, el precio sería más bajo que la compra de ZeniMax Media, propietaria del fabricante de juegos Bethesda Softworks, por US$7.500 millones. Desde mi perspectiva, CD Projekt es mejor desarrollador que Bethesda.

Entrar en el mundo de los videojuegos está muy bien. Pero si lo que busca Netflix es ganarse los corazones y las mentes de la próxima generación, entonces es necesario que piense en grande.

Tae Kim (Columnista de Bloomberg)