Netflix convierte bonificaciones en sueldo por nuevo plan fiscal

Los principales ejecutivos de Netflix Inc. recibirán ahora la totalidad de su compensación, sin importar el desempeño de la empresa, gracias al plan tributario de los republicanos.

El proveedor de servicios de vídeos por internet está eliminando sus bonificaciones en efectivo y en su lugar garantizará el pago a los principales ejecutivos sumándolos a sus salarios.

La reforma tributaria aprobada recientemente elimina la capacidad de las empresas de deducir las bonificaciones ligadas al rendimiento de los directores que ganan más de US$ 1 millón, así que Netflix decidió agregar todos los pagos a los salarios de sus ejecutivos.

Netflix introdujo la estructura de bonificaciones en efectivo en el 2015 para aprovechar las deducciones impositivas que podía hacer en ese momento. En ese año y en el 2016, los ejecutivos recibieron los pagos casi por completo o un poco menos. Las cifras para 2017 aún no están disponibles.

El próximo año el jefe de contenido, Ted Sarandos, recibirá un salario de US$ 12 millones, cifra que supera lo recibido por sueldo y bonificaciones en efectivo total en el 2017. Greg Peters, quien ha ascendido este año a jefe de producción, recibirá un salario de US$ 6 millones, también un aumento respecto a lo recibido en el 2017.

El equipo de dirección de Netflix aún obtiene la mayor parte de su pago a través de incentivos vinculados a acciones de la empresa.

El máximo responsable de la firma, Reed Hastings, el jefe financiero, David Wells, y Sarandos recibirán un aumento medio de alrededor del 31% en el valor de sus opciones para el 2018; mientras que el de Peters será más del 100%. No obstante, para Hastings, esto implicará también una baja de su salario a US$ 700,000 desde US$ 850,000.

Las acciones de Netflix han subido un 56% este año. Representantes de prensa de la firma no respondieron de forma inmediata a las solicitudes para comentar este tema.