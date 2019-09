La gigante de video en línea Netflix anunció que adquirió los derechos para transmitir la serie estadounidense “Seinfeld” a partir del 2021, otro paso en la batalla de las plataformas para expandir sus catálogos ante una explosión de la competencia.

Este es un as bajo la manga para Netflix, que perderá "Friends" a fin de año y "The Office" en el 2021, las dos series más vistas en su plataforma.

Los derechos de transmisión digital de “Seinfeld” están desde el 2015 en manos de otra plataforma, Hulu, subsidiaria de los estudios Disney.

El monto de la transacción no ha sido divulgado.

Pero si se sabe por ejemplo que el grupo NBCUniversal desembolsó US$ 500 millones para transmitir "The Office" durante cinco años y WarnerMedia US$ 425 millones para explotar "Friends", también durante cinco años.

Las series viejas se han convertido en activos importantes ante la perspectiva del lanzamiento en noviembre de ofertas de video por suscripción de Apple y Disney, y WarnerMedia y NBCUniversal en el 2020.

Sony, que es el verdadero propietario de los derechos de "Seinfeld" y solo permite su explotación, nunca logró hacer despegar su propia plataforma, PlayStation Vue, y por lo tanto no tenía interés en recuperar la exclusividad de la serie.

Además de “Friends” y “The Office”, Netflix también perderá todos los catálogos de “Star Wars”, de Pixar y Marvel, de los cuales transmitió una parte hasta ahora y que pertenecen formalmente a Disney.