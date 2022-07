Wall Street aplaudió el número de suscriptores, que fue solo la mitad de malo que el pronóstico de la compañía. Netflix también proyectó un retorno al crecimiento de suscriptores en el trimestre actual. Las acciones subieron tras el anuncio y el sentimiento positivo impulsó otras acciones de medios, incluidas Walt Disney Co. y Paramount Global.

Pero Netflix aún perdió 970,000 suscriptores a nivel mundial en el trimestre y está viendo una mayor competencia de los rivales. Para generar más ingresos, está tomando medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas y lanzando un nuevo servicio de menor precio que incluye publicidad, movimientos que se apartan de la forma en que operaba en el pasado.

“Netflix puede estar mejor de lo que se temía, pero aun así no está bien”, escribió el comentarista de mercado Adam Crisafulli en una publicación en su sitio Vital Knowledge.

Netflix ha perdido suscriptores en Estados Unidos y Canadá, y también lo hace en Europa, Medio Oriente y África, sus dos regiones más grandes. Ha visto un crecimiento de suscriptores en Asia, pero eso debido a un menor precio en India.

El pronóstico de la compañía de 1 millón de nuevos suscriptores en el trimestre actual está por debajo de las proyecciones de los analistas. Y ese pronóstico puede ser “demasiado optimista, dado un contexto económico incierto”, según la firma de investigación Third Bridge.

Desde luego, la competencia no da tregua. HBO Max tiene una fecha de lanzamiento en agosto para “House of the Dragon”, una precuela de uno de sus programas de mayor rendimiento, “Game of Thrones”.

La nueva serie de Amazon Prime, “El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder”, se estrena en septiembre. La cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix “Stranger Things” generó un interés renovado en el servicio, pero los analistas aún no están seguros de si la compañía podrá continuar derrochando en nuevos programas como lo ha hecho en el pasado.

“A medida que Netflix entra en una nueva era de desaceleración del crecimiento de primera línea, la compañía ahora necesitará reducir el gasto en contenido en un mercado intensamente competitivo con participantes con mucho dinero”, dijo Michael Nathanson, analista senior de MoffettNathanson, en una nota de investigación.

Netflix dijo que el lanzamiento de su nivel con publicidad probablemente llegaría a principios de 2023. Algunos analistas cuestionan la estrategia. Pivotal Research Group dijo que es posible que la nueva opción no aumente el crecimiento de suscriptores en los mercados principales e incluso podría reducir los ingresos promedio por usuario de la compañía.

Los ejecutivos trataron de tranquilizar a los inversionistas en una teleconferencia sobre las ganancias la semana pasada. Indicaron que iniciativas como la publicidad, la introducción de videojuegos, así como un movimiento para cobrar a los clientes por cuentas en segundas residencias y con suscriptores relacionados reavivarán los buenos momentos.

“Si bien seguimos siendo escépticos, la compañía confía claramente en que algún día puede volver al crecimiento de los ingresos en el futuro”, escribieron los analistas de Wedbush Securities en una nota de investigación.