Netflix se abre paso hacia imperio multimedia con videojuegos

Netflix Inc. ha presentado nuevos videojuegos basados en sus programas, en un esfuerzo intensificado por convertir su plataforma de streaming en un imperio multimedia.

" Stranger things 3: The Game ", se basa en la popular serie para adolescentes, y saldrá el 4 de julio, el mismo día en que se estrena la tercera temporada del programa.

Netflix también ha licenciado "The Dark Crystal: Age of Resistance", una precuela de la película de Jim Henson en la década de 1980, para un juego que se estrenará este año. La compañía no está desarrollando o produciendo los videojuegos en sí, sino que opta por licenciar los personajes a estudios externos.

Netflix ha empezado a explorar la posibilidad de convertir sus películas y programas de televisión en otros productos, y "Stranger Things" ha sido su conejillo de indias. El programa es uno de los más populares del servicio, especialmente en Estados Unidos y entre los espectadores más jóvenes.

La compañía obtuvo la licencia de un juego móvil de " Stranger Things" en el 2017 y desde entonces ha celebrado acuerdos para la producción de camisetas, botellas y helados. Un nuevo juego para móviles se estrenará en el 2020.

Algunas de estas promociones son solo trucos de mercadeo diseñados para atraer a más espectadores a su serie original. Netflix aún genera prácticamente todas sus ventas por suscripciones a su servicio de transmisión, la red de televisión en línea más grande del mundo. Pero tanto los productos como los videojuegos podrían convertirse en nuevas fuentes de ingresos.