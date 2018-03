Nestlé respalda nuevo fondo que se trasladará de Londres a París

Nestlé SA y el grupo inversor francés patrocinado por el Estado Bpifrance Financement SA son algunas de las firmas que respaldan Five Season Ventures, un fondo de tecnología alimentaria que se trasladará de Londres a París.

Los inversores están cada vez más interesados ​​en el sector de la tecnología alimentaria. A principios de este mes, el fabricante estadounidense de proteínas de caldo de huesos Ancient Nutrition captó US$ 103 millones de inversores, entre los que se incluyen la firma de Silicon Valley Iconiq Capital, que invierte en nombre del cofundador de Facebook Inc. Mark Zuckerberg. En julio, Vision Fund de SoftBank Group Corp. lideró una inversión de US$ 200 millones en la startup de a gricultura vertical Plenty.

Five Season Ventures, que ha recaudado más de 60 millones de euros (US$ 74 millones), fue fundada por Ivan Farneti, antiguo socio de Doughty Hanson Technology Ventures, y Niccolo Manzoni, que anteriormente trabajó en Coller Capital.

"Las grandes instituciones quieren ver lo que sucede fuera de sus laboratorios", dijo Farneti. "La necesidad de las grandes empresas alimentarias es que necesitan adquirir innovación".

Five Season Ventures invertirá en rondas de financiación de Serie A, y aunque actualmente tiene su sede en Londres, se trasladará a París en el verano. "Francia es actualmente un ecosistema más amigable para el capital riesgo", dijo Manzoni, pero agregó que la medida no se debía a la retirada del Reino Unido de la Unión Europea.

Se ha hablado mucho sobre el resurgimiento de Francia como centro tecnológico. En enero, Facebook Inc. y Google de Alphabet Inc. se comprometieron a contratar personal e invertir en laboratorios de inteligencia artificial en París, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron expresó su objetivo de establecer Francia como centro de inversión de capital de riesgo.

Durante los primeros nueve meses del 2017, el Reino Unido invirtió US$ 7,200 millones en tecnología, en comparación con sólo US$ 2,800 millones de Francia, según datos de la firma europea de capital de riesgo Atomico. Sin embargo, Francia atrajo un mayor número de operaciones durante el mismo período, 753 frente a 726 del Reino Unido.

Nestlé también ha expandido su negocio de ciencias de la salud. El año pasado compró el fabricante de suplementos canadiense Atrium Innovations por US$ 2,300 millones. También ha invertido en la startup de entrega de comidas Freshly y financia Inventages, un fondo de capital de riesgo centrado en la intersección de los alimentos y la salud.

El fondo Five Season Ventures quiere invertir en compañías enfocadas en temas como la reducción de la sal, las grasas saturadas y el azúcar en los alimentos, la nutrición personalizada y la microbiota intestinal.

Otros inversores en el fondo incluyen InnovFin Equity, Fondo Italiano d’Investimento y el programa de inversión Horizonte 2020 de la Unión Europea.