El otro negocio del fútbol: FIFA y la millonaria franquicia de videojuego

El próximo 27 de setiembre es una fecha para marcar en el calendario para los aficionados al fútbol y los videojuegos. Ese día, EA Sports, la desarrolladora de juegos de consola, lanzará FIFA 20. El anuncio fue hecho durante el EA Play, el evento donde la compañía presentó también otros títulos que se sumarán a su catálogo en el corto y mediano plazo.

Entre las novedades que trae la franquicia de fútbol está el regreso del modo de juego de fútbol callejero. Volta Football, como lo han bautizado, permitirá a los usuarios jugar en las calles de ciudades como Tokio, Ámsterdam y Buenos Aires. Como cada año que se renueva, el videojuego buscará ofrecer el mayor realismo posible a los jugadores y escenarios que incluye.

Una franquicia millonaria

Desde su aparición en 1994, el simulador de fútbol ha vendido más de 260 millones de copias en todo el mundo. Sin embargo, FIFA no solo se juega en consolas como Playstation o Xbox , sino también en smartphones y PC. En móviles, por ejemplo, hasta fines del 2018 se habían contabilizado más de 193 millones de descargas.

Desde un inicio, FIFA estuvo destinado al éxito, a pesar de la desconfianza de una parte del equipo de EA Sports. Era la década del 90 y el fútbol era uno de los deportes con menos popularidad en Estados Unidos . Por eso, las expectativas comerciales se enfocaban en el mercado europeo, donde pensaban vender 300,000 copias.

Sin embargo, esa primera versión, llamada FIFA 94, sobrepasó el medio millón de unidades vendidas en solo cuatro semanas.

Hoy el simulador del deporte rey vende alrededor de 15.5 millones de copias al año, de acuerdo a Forbes. Para el 2021, se espera pasar los 20 millones.

Ganancias totales

De acuerdo a Forbes, cada unidad vendida deFIFA le remite a la compañía un promedio de US$ 121. Y es que, además del precio que tiene cada copia (US$ 59.99), el verdadero negocio se realiza a través de compras dentro del juego. Según Blake Jorgersen, director financiero de EA, los paquetes virtuales de FUT hacen ganar a la empresa la suma de US$ 800 millones al año.

Asimismo, se estima que el 40% de los ingresos de EA Sports provienen de FIFA, la franquicia más demandada por los usuarios. Solo en el 2018, los ingresos netos de EA Sports fueron de US$ 5,150 millones.

El Dato Preventa. FIFA 20 ya está listo para preordenarlo en tres versiones. La estándar empieza en US$ 59.99, pero también llega en ediciones Champions y Ultimate, que cuestan US$ 79.99 y US$ 99.99, respectivamente.