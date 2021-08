Luego que el premier Guido Bellido asegurara que nunca ha “resaltado actos terroristas” y que se respetara las designaciones hechas por el presidente Pedro Castillo, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) volvió a expresar su preocupación por los integrantes del gabinete ministerial.

“Necesitamos que los nombramientos involucren a gente idónea, personas con capacidad y experiencia, además que no tengan cuestionamientos de integridad en su historia”, señaló Óscar Caipo, presidente de este gremio, en entrevista en RPP.

En este sentido, el funcionario le pidió al mandatario ser coherente en sus mensajes contra la lucha de la corrupción al elegir a los ministros y asesores.

“No podemos dar mensajes nación o declaraciones para combatir la corrupción cuando en los nombramientos no hemos sido los suficientemente cuidadosos en poner los filtros”, detalló Caipo, quien agregó que muchas veces no se atiende a la población por estos actos.

-Cero corrupción-

Teniendo en cuenta que la corrupción es el principal problema del Perú, el representante de la Confiep señaló que están promoviendo para que las empresas, sobre todas las pymes, certifiquen su sistema de prevención anticorrupción.

Con esta medida, en alianza con la Contraloría de la República, las compañías podrán denunciar casos de corrupción y malos manejos de funcionarios en los que se pide una coima a los negocios para poder operar.