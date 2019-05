Nascar compra International Speedway por US$ 2,000 millones

Nascar Holdings Inc. acordó comprar International Speedway Corp. por aproximadamente US$ 2,000 mil millones en efectivo, combinando de manera más estricta dos compañías ya controladas por la familia France.

Nascar elevó su precio para lograr el acuerdo con el propietario de famosos lugares de carreras, como Daytona International Speedway en Florida y el Talladega Superspeedway en Alabama. Los accionistas de International Speedway obtendrán US$ 45 por acción en virtud del acuerdo anunciado el miércoles, en comparación con la oferta de US$ 42 en noviembre.

La idea en ese momento era combinar las empresas como un grupo privado, con la familia France como los principales propietarios. Jim France es presidente de International Speedway y director ejecutivo de Nascar.

Las acciones de International Speedway fueron suspendidas el miércoles. El precio de US$ 45 está 2% por encima del precio de cierre del martes de US$ 44.10. Las acciones, que llegaron a cotizarse en US$ 35.18 en octubre del año pasado, saltaron a ese rango cuando Nascar reveló su oferta de noviembre.

Dean Bradley Osborne Partners asesoró al comité especial de International Speedway que está considerando el acuerdo, que las partes esperan cerrar este año. Goldman Sachs Group Inc. asesoró a Nascar.