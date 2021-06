La pandemia dinamizó el consumo de café molido pero también golpeó a diversos emprendimientos que, meses antes de la llegada del COVID-19, habían abierto sus puertas al público.

“Muchas empresas que tenían la ilusión y la voluntad para seguir sus proyectos, tuvieron que cerrar”, comenta Harryson Neira, CEO de Neira Café Lab, sobre la diversidad de nuevas marcas y cafeterías de especialidad que se vieron interrumpidas en el mercado a causa de la crisis sanitaria.

Sin embargo, la recuperación y la flexibilización de las restricciones para contener la pandemia han dado un nuevo impulso a los negocios del sector cafetero.

“El mercado ha cambiado. Hay un mayor consumo en casa y en las cafeterías ahora se ofrecen diferentes modalidades para tomar el café. El público se ha vuelto más exigente”, afirma Chiara Nicolini, consultora especializada con amplia experiencia en el negocio del café.

“Han surgido muchas oportunidades y hay personas que las están aprovechando. Se trata de emprendedores que necesitan ayuda para desarrollar sus productos, pero no tienen el know how ni las herramientas para alcanzar estándares de calidad altos”, agrega.

Consultora

Ante este nuevo impulso que ha tomado el sector, Nicolini y Neira —que entre ambos suman más de 30 años de experiencia—, acaban de lanzar N Coffee Studio, una consultora especializada en el sector café.

“Hay mucha gente que me comenta: voy tostar café, hacer mi marca y venderla. Sin embargo, no toman en cuenta que este es un producto delicado que requiere mucho conocimiento. Y eso es lo que queremos aportar”, afirma Nicolini.

Neira y Nicolini detallan que N Coffee Studio está preparada para brindar servicios de desarrollo de proyectos y marcas de café, estrategias comerciales 360º, creación de mezclas personalizadas, tostado de café, análisis sensorial y diagnóstico de café verde.

También implementación y desarrollo de cafeterías, estrategias digitales, PR y comunicación, gestión de proyectos públicos, innovación y desarrollo, entre otros tipos de asesorías.

Chiara Nicolini comenta que la meta es convertir a N Coffee Studio en un referente para cualquier iniciativa cafetera.

“Tenemos proyectos hasta en fincas para cultivos. Queremos apoyar nuevos negocios para que el consumo crezca y que los peruanos empiecen a valorar más su café , pues consideramos que podría posicionarse como un producto bandera”, indica.

Chiara Nicolini tiene 18 años de experiencia en el mundo del café. Ganó el campeonato nacional de barismo de España y el 2007 representó a dicho país en Japón. Posteriormente, trabajó en una multinacional italiana como gerente del centro de capacitación e innovación de la sede española. De regreso en Perú, fue brand manager de la marca Illy. (Foto: N Coffee Studio)

Mercado

Si bien el Perú es un país con una importante producción de café, el consumo es bajo en comparación a Brasil y Colombia. Pero esto va cambiando progresivamente.

En los últimos años se ha observado un boom de las cafeterías de especialidad. Harryson Neira calcula que en la actualidad existen aproximadamente 300 negocios de este tipo.

“Se ha ido desarrollando esta cultura y los consumidores buscan mayor calidad, aunque aún está en etapa temprana. Pero sin lugar a dudas, ha habido una evolución”, explica el CEO de Neira Café Lab.

Nicolini comenta que desde N Coffee Studio también impulsarán el consumo de café molido en casa a través de la asesoría y el desarrollo de nuevas marcas.

“Buscamos que se empiece a dejar de lado el de tipo instantáneo, que no es de calidad”, explica. Según comenta Nicolini, la categoría de café ha crecido un 10% en supermercados, como consecuencia de los cambios de hábito ocasionados por la pandemia.

Para los fundadores de N Coffee Studio, las oportunidades en el negocio del café se multiplicarán en el país.

¿Qué tan grande es el mercado para la consultora? Para dar una idea de cuál es la dimensión del sector, Chiara Nicolini recurre a cifras de Indecopi. De acuerdo a la data, existen más de 8,600 marcas de café individuales, 340 colectivas y 11 de certificación.

Además, del total de marcas registradas el 68% son nacionales y el 32% extranjeras. De las individuales, el 85% corresponden a marcas de café y el 15% a cafeterías.