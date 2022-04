El hombre más rico del mundo y CEO de Tesla, Elon Musk, ha vendido 4.4 millones de acciones de la empresa fabricante de autos eléctricos por un valor aproximado de US$ 4,000 millones, probablemente para ayudar a financiar su compra de Twitter.

Musk reportó la venta en un documento entregado el jueves a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés). La venta de acciones tuvo lugar a lo largo de varios días y a precios de entre US$ 872.02 y US$ 999.13. Tuiteó que no prevé nuevas ventas de acciones de la empresa.

La mayoría de las ventas tuvieron lugar el martes, cuando las acciones de Tesla cerraron en baja de 12%, una caída extraordinaria para un solo día.

Según los analistas, los inversionistas temen que Musk se distraiga con Twitter y preste menos atención a la gerencia de Tesla. Twitter aceptó el lunes su adquisición por Musk por US$ 44,000 millones.

Parecía que Musk tomaría en préstamo hasta US$ 25,500 millones de varios bancos para la adquisición de la red social, pero la venta de acciones financiaría una parte.

El acuerdo de adquirir Twitter a US$ 54.20 por acción se consumará previsiblemente durante el año en curso, pero antes de eso los accionistas deberán dar su posición. También deberán pronunciarse las agencias reguladoras de Estados Unidos y los países donde Twitter tiene negocios.

Con todo, se prevén pocos obstáculos a pesar de las objeciones de los empleados de la red social, así como de muchos usuarios, que temen que Twitter pierda credibilidad debido a las posiciones expresadas por Musk sobre la libertad de expresión, pues la empresa podría abstenerse de restringir a quienes publican expresiones de acoso y odio racial.