Musk al rescate: Tesla consideraría comprar plantas de GM

El director ejecutivo de Tesla Inc , Elon Musk , dijo a "60 minutos" de la cadena CBS que estaría dispuesto a comprar algunas de las cinco fábricas que General Motors Co. dejará inactivas el próximo año, lo que lo convierte en el segundo rival en dos días en dar un paso al frente para la creación de empleos, mientras que GM enfrenta críticas a nivel político por eliminar puestos de trabajo.

Musk hizo las declaraciones en una entrevista con Leslie Stahl que se emitirá el domingo. CBS publicó extractos el viernes.

La presidenta ejecutiva de GM, Mary Barra, estuvo reunida con miembros del Congreso en Washington durante los últimos dos días, discutiendo sus planes de cerrar cinco fábricas en Estados Unidos y despedir a 14,700 trabajadores, y está bajo presión para mantener algunas de esas instalaciones abiertas.

Mientras Barra hablaba con los legisladores el jueves, Fiat Chrysler Automobiles NV anunció que reabrirá una de sus plantas de motores inactiva en Detroit y construirá un nuevo Jeep, lo que intensificó la irritación en el Congreso por el plan de GM de recortar empleos.

Tesla fabrica sus Model S, Model X y Model 3 –completamente eléctricos– en su única planta automotriz en California, la cual compró a una empresa conjunta entre GM y Toyota Motor Corp.

