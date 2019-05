Musk quiere que autonomía llegue a un capital de US$ 500,000 millones

Elon Musk describió la tecnología de conducción autónoma como "transformadora" para Tesla Inc. , en una llamada orientada a despertar el interés en la deuda del fabricante de automóviles eléctricos y la oferta de acciones de alrededor de US$ 2,000 millones, según dos personas que se comunicaron con él.

El director ejecutivo dijo que la autonomía es un motor fundamental para Tesla y la clave para que pueda convertirse en una "empresa con un capital de mercado de medio billón de dólares", dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas debido a que la llamada no era abierta al público. Un portavoz de Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los comentarios, basados en los argumentos que Musk expuso durante un día del inversionista centrado en autonomía la semana pasada, indican que Tesla está a punto de contar con 1 millón de vehículos en la carretera que serán totalmente capaces de autoconducirse. El multimillonario planea poner dichos autos en un servicio compartido de robotaxi, descrito por Musk como lucrativo, tanto para la compañía como para sus clientes.

Antes de la llamada, Tesla presentó una solicitud para recaudar al menos US$ 2,000 millones a través de deuda y ofertas de acciones, tras un pésimo primer trimestre que redujo su saldo de efectivo al nivel más bajo en tres años. Goldman Sachs y Citigroup recibieron la llamada para inversionistas a las 11 a.m., hora de Nueva York, con Musk y Zachary Kirkhorn, director de finanzas de Tesla, dijeron las personas.

Posteriormente, Tesla aumentó el volumen de la oferta de acciones, con un precio de 3.1 millones de acciones a US$ 243 cada una, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada por no estar autorizada para comentar al respecto. La cifra representa un 0,5 por ciento de descuento frente al cierre del jueves. La oferta se incrementó a partir de 2.7 millones de acciones. Las acciones de Tesla subieron 1.3% a US$ 247.38 a las 4:36 a.m. en Nueva York en las operaciones previas a la comercialización.

Tesla entregó apenas 63,000 autos en el primer trimestre, pero dijo en una carta a los accionistas la semana pasada que espera entregar entre 90,000 y 100,000 vehículos en el segundo trimestre. Kirkhorn reafirmó dicho pronóstico durante la llamada del jueves, dijeron las personas.