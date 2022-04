Elon Musk dijo a los bancos que le ayudarán a financiar su adquisición de Twitter Inc. por US$ 44,000 millones que podría reducir los salarios de los ejecutivos para bajar costos y que desarrollará nuevas formas de monetizar los tuits, dijeron tres personas conocedoras del asunto.

Musk hizo la propuesta a los prestamistas días después de presentar su oferta a Twitter el 14 de abril, afirmaron las fuentes. Su presentación de los compromisos bancarios el 21 de abril fue clave para que el directorio de la red social aceptara su “mejor y definitiva” oferta.

Musk tuvo que convencer a los bancos de que Twitter produce suficiente flujo de caja para pagar la deuda que buscaba. Al final, consiguió US$ 13,000 millones en préstamos garantizados por Twitter y uno de US$ 12,500 millones vinculado a sus acciones de Tesla Inc. Acordó pagar el resto de la oferta con su propio efectivo.

La propuesta de Musk a los bancos constituía más su visión que compromisos firmes, dijeron las fuentes, y los recortes exactos de costos que perseguirá una vez que sea dueño de Twitter siguen sin estar claros. El plan que esbozó a los bancos era poco detallado, añadieron las fuentes.

Musk ha tuiteado sobre la eliminación de los salarios de los directores de la junta de Twitter, lo que, según él, podría suponer un ahorro de unos US$ 3 millones en costos. La compensación basada en acciones de Twitter para los 12 meses que terminan el 31 de diciembre del 2021 fue de US$ 630 millones, un aumento de 33% desde el 2020, según muestran los archivos corporativos.

En su presentación a los bancos, Musk también señaló el margen bruto de Twitter, que es mucho más bajo que el de pares como Facebook y Pinterest, de Meta Platforms Inc., argumentando que esto deja mucho espacio para dirigir la empresa de una manera más rentable.

Las fuentes solicitaron el anonimato porque el asunto es confidencial. Un representante de Musk declinó hacer comentarios.

Bloomberg News informó con anterioridad el jueves que Musk mencionó de forma específica los recortes de empleo como parte de su propuesta a los bancos. Una fuente dijo que Musk no tomará decisiones sobre despidos hasta que asuma la propiedad de la empresa a finales de año. Siguió adelante con la adquisición sin tener acceso a detalles confidenciales sobre el rendimiento financiero de la empresa y el número de empleados.

Musk dijo a los bancos que también planea desarrollar funciones para aumentar los ingresos de la empresa, incluyendo nuevas formas de hacer dinero con los tuits que contienen información importante o se vuelven virales, aseguraron las fuentes.

Entre las ideas que planteó está la de cobrar una tarifa cuando un sitio web de terceros quiera citar o insertar un tuit de personas u organizaciones verificadas.