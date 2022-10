Musk, cuyo acuerdo por US$ 44,000 millones para comprar Twitter va rumbo a cerrarse el viernes, negó la cifra reportada previamente a los empleados en la oficina de la compañía en San Francisco, dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas porque la información no es pública.

Todavía se espera que el multimillonario reduzca el personal como parte de la adquisición, lo que genera ansiedad entre los trabajadores. Más temprano el jueves, Musk publicó un video de sí mismo entrando a las oficinas con un fregadero de cocina. Cambió la descripción de su perfil de Twitter a “Chief Twit”.

La fuerza laboral de la compañía de redes sociales ahora asciende a alrededor de 7,500 y muchos empleados reciben con inquietud la perspectiva de que Musk sea propietario.

El multimillonario espera duplicar los ingresos en tres años, dijo la semana pasada una persona familiarizada con el asunto. En los últimos días, han aumentado los temores sobre una reducción importante en la plantilla u otra reorganización, dijo otra persona.

Se espera que el trato se cierre el viernes a las 5 p.m., hora de Nueva York, mientras los abogados y banqueros de ambas partes se apresuran a finalizar el papeleo.

Cuando los mercados se desplomaron y quedó claro que había pagado de más, Musk se retractó del trato y alegó que Twitter lo engañó sobre la prevalencia de cuentas falsas. Después de que Twitter llevó el caso al tribunal de Delaware, Musk cedió y se reanudaron las negociaciones.

